"22 ألف مهاجر أمرهم غير محسوم".. أزمة ترحيل المهاجرين في بريطانيا

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول أزمة ترحيل المهاجرين في بريطانيا.

أزمة ترحيل المهاجرين في بريطانيا:

يناير الماضي أقرت بريطانيا قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا.

صوت 320 نائبًا لصالح القانون مقابل 276 نائبًا في البرلمان.

رفع القانون إلى مجلس اللوردات لإجراء تعديلات عليه.

يهدف القانون لوقف تدفق المهاجرين في قوارب صغيرة عبر المانش.

وصل عدد اللاجئين نحو 30 ألفا العام الماضي و45 ألفا في 2022.

نحو 22 ألف مهاجر ببريطانيا أمرهم من الترحيل غير محسوم.