الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"استهداف الأطفال".. جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

جرائم الحرب الإسرائيلية
جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول جرائم الحرب الإسرائيلية، خاصة استهداف الأطفال.

جرائم الحرب الإسرائيلية:

شيع الفلسطينيون في بلدة بيت حنينا وقرى شمال غرب القدس جثمان الطفلة الشهيدة رقية الجهالين (4 سنوات).

أقيمت الجنازة بعد تسعة أيام من احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمانها.

كانت الطفلة رقية أحمد عودة الجهالين استشهدت برصاص قوات الاحتلال عند حاجز الجيب العسكري المقام شمال غرب القدس.

استشهدت الطفلة داخل سيارة كانت تجتاز الحاجز وخلفها سيارة كان يقودها الشهيد محمد أبوعيد الذي أطلق عليه جنود الاحتلال النار.

اتهم جد الطفلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة في تسليمهم جثمان حفيدته بإدعاء تشريحها لدواعي التحقيق، مما أشعل الانتقادات الدولية.

غزة قطاع غزة الحرب الإسرائيلية جرائم الحرب الإسرائيلية جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة استهداف الأطفال

مواد متعلقة

أزمات إسرائيل من الداخل عقب السابع من أكتوبر

"مصر تحتل المرتبة 22 عالميًا".. مؤشرات دولية حول أداء تغير المناخ

وزارة الداخلية تنظم الملتقى الرابع لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة فى بورسعيد

محلل: إسرائيل تضرب بالقوانين عرض الحائط وتتجاهل التحذيرات الدولية

إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

"القاهرة الإخبارية": قصف أمريكى بريطانى يستهدف الحديدة باليمن

"القاهرة الإخبارية": ما يحدث بالضفة الغربية ليس ببعيد عن قطاع غزة

تفاصيل نقل الاحتلال الفرقة المدرعة 36 من غزة إلى حدود لبنان

الأكثر قراءة

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث لك

9 سنوات أحزان.. كواليس العثور على الهيكل العظمي لشاب اختفى منذ 2015 (صور)

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

موعد أذان المغرب فى رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال