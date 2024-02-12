"استهداف الأطفال".. جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول جرائم الحرب الإسرائيلية، خاصة استهداف الأطفال.

جرائم الحرب الإسرائيلية:

شيع الفلسطينيون في بلدة بيت حنينا وقرى شمال غرب القدس جثمان الطفلة الشهيدة رقية الجهالين (4 سنوات).

أقيمت الجنازة بعد تسعة أيام من احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمانها.

كانت الطفلة رقية أحمد عودة الجهالين استشهدت برصاص قوات الاحتلال عند حاجز الجيب العسكري المقام شمال غرب القدس.

استشهدت الطفلة داخل سيارة كانت تجتاز الحاجز وخلفها سيارة كان يقودها الشهيد محمد أبوعيد الذي أطلق عليه جنود الاحتلال النار.

اتهم جد الطفلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة في تسليمهم جثمان حفيدته بإدعاء تشريحها لدواعي التحقيق، مما أشعل الانتقادات الدولية.