تفاصيل نقل الاحتلال الفرقة المدرعة 36 من غزة إلى حدود لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك تزايدا للتوترات على الحدود اللبنانية، وتبادل القصف، ما يدفع إسرائيل لنقل الفرقة المدرعة 36 من قطاع غزة إلى حدود لبنان.

ولفت سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إلى أن هناك توقعات بعمليات عسكرية أكبر لجيش الاحتلال في الجنوب اللبناني، خاصة مع تصاعد وتيرة العمليات على مدار اليومين الماضيين.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إلى أن هناك العديد من العمليات التي نفذها جيش الاحتلال على الجنوب اللبناني، من بينها عشرات القذائف التي سقطت على الجنوب اللبناني.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية" ببيروت، بأنه تم استهداف محيط مسجد في منطقة حولا، وسقط ضحيتين جراء هذا الاستهداف، وهناك أكثر من 8 جرحى يتلقون العلاج حاليًا في المستشفيات.