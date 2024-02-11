بشير جبر: الانفجارات القوية والعنيفة لم تتوقف منذ ساعات الليل حتى اللحظة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الانفجارات القوية والعنيفة لم تتوقف منذ ساعات الليل حتى اللحظة، حيث تهز أرجاء مدينة رفح الفلسطينية وخان يونس، بسبب استهداف الاحتلال مناطق عدة في المحافظات الجنوبية بعدد من الأحزمة النارية.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن رفح تعرضت لغارات متتالية في المناطق الشرقية، وأيضًا قيام المدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي تجاه المناطق الشرقية لرفح وخان يونس.

خان يونس تشهد توغلًا إسرائيليًا للآليات العسكرية

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية إلى أن خان يونس تشهد توغلًا إسرائيليًا للآليات العسكرية بأنواعها من دبابات وناقلات جند وجرافات وغيرها من الآليات التي تطلق قذائفها بشكل مباشر تجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، وأيضًا تحاصر المستشفيات مثل مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى ناصر الطبي.