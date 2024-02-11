التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية: الذكاء الاصطناعي يستطيع الكشف عن الإصابة بالأورام السرطانية

قال الدكتور هشام كوزو، عضو لجنة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة في الرعاية الصحية، معقبًا: "إنه ثورة في كل شيء بحياتنا، وبداية الثورة الصناعية الخامسة التي بدأت عام 2020، مما يساهم في تغيير شكل العالم كله".

وأضاف كوزو، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن الذكاء الاصطناعي حاول عمل حاسبات وآلات الذكاء البشري في البداية، وتم اكتشاف أن هذا الأمر ليس ممكنا، لأن الذكاء البشري به بعض الصفات التي لا يمكن أن تحاكيها الآلة، فبدأ التفكير في أن تفكر آلات الذكاء الاصطناعي بطريقة منطقية وعقلانية.

الذكاء الاصطناعي له تكنولوجيات كثيرة جدا

وأوضح عضو لجنة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الذكاء الاصطناعي له تكنولوجيات كثيرة جدا، وكل تكنولوجياته استغلت في مجال الرعاية الصحية بكل أشكالها، لافتًا إلى أن بعض تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي استطاعت تشخيص الأورام 4 سنوات مبكرة مقارنة بالعين البشرية.

وتابع: "نتحدث مثلا عن تقنية رؤية الكمبيوتر، حيث يمكن للكمبيوتر رؤية الأشياء أدق وأفضل من العين البشرية، وهو ما أحدث طفرة في التشخيص الطبي في مجال الأشعة التشخيصية تحديدا، وما تم في هذا الأمر طفرة كبيرة".