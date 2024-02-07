مدير مستشفى غزة الأوروبى: قصف إسرائيلى عنيف استهدف محيط مجمع ناصر الطبى

قال الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، إن هناك قصفًا إسرائيليًا عنيفًا استهدف محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

نواجه معاناة كبيرة في إجراء العمليات الجراحية

وأشار العقاد، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إلى أن آليات للاحتلال الإسرائيلي تتمركز في مناطق عديدة بخان يونس، معقبًا: "نحتاج إلى أدوية خاصة بجراحة العظام، ونواجه معاناة كبيرة في إجراء العمليات الجراحية".

وأكد مدير مستشفى غزة الأوروبي أن المستشفى ناشد الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة لحمايته من القـصف الإسرائيلي.