أبوالغيط يدين تصريحات الرئيس الأرجنتينى باعتزامه نقل سفارة بلاده إلى القدس

أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، تصريحات الرئيس الأرجنتيني باعتزامه نقل سفارة بلاده إلى القدس، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

تضر بفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين

وقال الأمين العام للجامعة العربية إن تصريحات الرئيس الأرجنتيني باعتزامه نقل سفارة بلاده للقدس ستضر بفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأشار الأمين العام للجامعة العربي إلى أن هذا النهج يعكس تماهيًا مع أجندة اليمين الإسرائيلي، وانسلاخًا من مواقف دول الجنوب التي تدافع عن الحق الفلسطيني وتعلي من قيمة القانون الدولي.