"التموين": إجراءات الدخول فى الأوكازيون الشتوى سهلة جدًا وميسرة

قال أحمد أبوالفضل، وكيل وزارة التموين لشئون الرقابة، إن الأوكازيون الشتوي بدأ منذ أول أمس ولمدة شهر، موضحًا أن إجراءات الدخول في الأوكازيون سهلة جدًا وميسرة، وتتم بالتوجه بطلب لأقرب مديرية للحصول على تصريح والدخول فورًا في الأوكازيون.

وزارة التموين لا تتدخل في نسبة الخصم التي يحددها التاجر

وأضاف أبوالفضل، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، اليوم، أن وزارة التموين لا تتدخل في نسبة الخصم التي يحددها التاجر أو وقت دخول التاجر في الأوكازيون.

العروض الوهمية سلوك خادع للمواطنين

ولفت وكيل وزارة التموين لشئون الرقابة إلى أن هناك شروطًا تتمثل في الالتزام بالمعايير، وتتمثل في الاحتفاظ ببونات البيع من شهر سابق، وأن يتم وضع سعرين على السلع، للتأكد مما إذا كانت هذه الخصومات حقيقية أو وهمية.

ونوه وكيل وزارة التموين لشئون الرقابة بأن العروض الوهمية هي سلوك خادع للمواطنين وعقوبتها تكون غرامة تصل من 50 ألفًا إلى 2 مليون جنيه.