الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«تكريمات وورش للأطفال».. كواليس اليوم الأخير بمعرض الكتاب في دورته الـ 55

معرض الكتاب
معرض الكتاب

عرضت قناة DMC، اليوم، تقريرًا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، تناول كواليس اليوم الأخير من المعرض وما شهده من فعاليات وتكريمات.

الاستعانة بصندوق مكافحة الإدمان

وقال أحمد فرج، ممثل مبادرة حياة كريمة بمعرض الكتاب، إن المبادرة قدمت العديد من المبادرات التوعوية داخل المعرض،مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بصندوق مكافحة الإدمان، من أجل توعية الأطفال بخطورة إدمان المخدرات، كما أن هناك ممثلين من قصور الثقافة لتوعية الأطفال ضد التحرش.

التعاون مع مؤسسة حياة كريمة في أكثر من فعالية

وقالت أميرة رجب، مسؤول بإدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم التعاون مع مؤسسة حياة كريمة في أكثر من فعالية، كان أولها ورش عمل للأطفال، وورش حكي وهي قصة "إنت البطل"، ولعبة "السلم والدخان".

وأوضحت رجب، أنه تم عمل ورشة "فكر ولون وإكسب" وهى عبارة عن كراسة تلوين لها صور مختلفة عشان نوضح للأطفال أضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وخاصة التدخين والتدخين السلبي، لأنه البوابة الرئيسية لدخول عالم المخدرات.

معرض الكتاب معرض الكتاب في دورته الـ 55 كواليس اليوم الأخير اليوم الأخير بمعرض الكتاب تكريمات ورش للأطفال

مواد متعلقة

الاحتلال ينسف مبانى سكنية بمحيط المستشفى الأوروبى فى خان يونس

مدير مستشفى غزة الأوروبى: قصف إسرائيلى عنيف استهدف محيط مجمع ناصر الطبى

القاهرة الإخبارية: لبنان يضم عددًا كبيرًا من اللاجئين الذين يحصلون على خدمات "الأونروا"

الهلال الأحمر الفلسطينى: قصف مستمر على جميع أنحاء غزة.. الوضع كارثى

آخر الاستعدادات لعودة الحوار الوطني وأبرز القضايا المقرر طرحها للمناقشة

أبوالغيط يدين تصريحات الرئيس الأرجنتينى باعتزامه نقل سفارة بلاده إلى القدس

"التموين": إجراءات الدخول فى الأوكازيون الشتوى سهلة جدًا وميسرة

"الأونروا": 4 منشآت صحية فقط تعمل من أصل 22 تابعة للوكالة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية