«تكريمات وورش للأطفال».. كواليس اليوم الأخير بمعرض الكتاب في دورته الـ 55

عرضت قناة DMC، اليوم، تقريرًا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، تناول كواليس اليوم الأخير من المعرض وما شهده من فعاليات وتكريمات.

الاستعانة بصندوق مكافحة الإدمان

وقال أحمد فرج، ممثل مبادرة حياة كريمة بمعرض الكتاب، إن المبادرة قدمت العديد من المبادرات التوعوية داخل المعرض،مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بصندوق مكافحة الإدمان، من أجل توعية الأطفال بخطورة إدمان المخدرات، كما أن هناك ممثلين من قصور الثقافة لتوعية الأطفال ضد التحرش.

التعاون مع مؤسسة حياة كريمة في أكثر من فعالية

وقالت أميرة رجب، مسؤول بإدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم التعاون مع مؤسسة حياة كريمة في أكثر من فعالية، كان أولها ورش عمل للأطفال، وورش حكي وهي قصة "إنت البطل"، ولعبة "السلم والدخان".

وأوضحت رجب، أنه تم عمل ورشة "فكر ولون وإكسب" وهى عبارة عن كراسة تلوين لها صور مختلفة عشان نوضح للأطفال أضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وخاصة التدخين والتدخين السلبي، لأنه البوابة الرئيسية لدخول عالم المخدرات.