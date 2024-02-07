الاحتلال ينسف مبانى سكنية بمحيط المستشفى الأوروبى فى خان يونس

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية بمحيط المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ذلك عبر نبأ عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية".

واستشهد أربعة فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس، كما سقط شهـداء ومصابون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق مدينة رفح.

سنواصل القتال في غزة حتى تحقيق النصر

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال، أمس الثلاثاء: "سنواصل القتال في غزة حتى تحقيق النصر".

وأتت تصريحات "نتنياهو" بالتزامن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي اقترب من شهره الخامس على التوالي، وسط ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ بحق المدنيين.