الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاحتلال ينسف مبانى سكنية بمحيط المستشفى الأوروبى فى خان يونس

قصف مباني سكنية
قصف مباني سكنية

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية بمحيط المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، ذلك عبر نبأ عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية".

واستشهد أربعة فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس، كما سقط شهـداء ومصابون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق مدينة رفح.

سنواصل القتال في غزة حتى تحقيق النصر

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال، أمس الثلاثاء: "سنواصل القتال في غزة حتى تحقيق النصر".

وأتت تصريحات "نتنياهو" بالتزامن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي اقترب من شهره الخامس على التوالي، وسط ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ بحق المدنيين.

خان يونس محيط المستشفى الأوروبي الاحتلال ينسف مباني سكنية الاحتلال مباني سكنية المستشفى الأوروبي في خان يونس

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