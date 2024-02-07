الهلال الأحمر الفلسطينى: قصف مستمر على جميع أنحاء غزة.. الوضع كارثى

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن القصف الإسرائيلي مستمر على جميع أنحاء غزة، والوضع بالقطاع كارثي.

وأضافت فرسخ، خلال تصريحاتها عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أن هناك أعدادًا كبيرة من النازحين مكدسة في مدينة رفح جنوبي غزة، مشيرة إلى أن 90% من سكان غزة باتوا نازحين، كذلك هناك انهيار تام في المنظومة الصحية.

مخزون الوقود داخل مستشفى الأمل يكفي 5 أيام فقط

وأوضحت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني أن مخزون الوقود داخل مستشفى الأمل يكفي 5 أيام فقط، مشيرة إلى أن العديد من الفلسطينيين يفقدون حياتهم جراء انتشار الأوبئة والجوع.

ونوهت بأن هناك 600 ألف فلسطيني في غزة أصيبوا بالعديد من الأمراض، مما ينذر بكارثة صحية كبرى.