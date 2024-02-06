الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عودة الربع جنيه.. تخفيضات ضخمة على الكتب في اليوم الأخير لمعرض الكتاب

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

قدم عدد من دور النشر المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال٥٥، المقام بأرض المعارض في التجمع الخامس، تخفيضات كبيرة على الكتب المعروضة، منها دار الربيع التي وضع لافتة ضخمة على مدخلها مدون عليها جملة “عودة الربع جنيه”، حيث في حالة شراء 10 كتب يكون سعر الكتاب العاشر ٢٥ قرشًا.

ويقول محمد أحد مسئولي دار الربيع للنشر والتوزيع، إن قيمة الربع جنيه تعتبر دعاية لدار النشر خاصة وأنها تلفت أنظار الجميع خلال زيارتهم للمعرض، كونها عملة أصبحت لا تستخدم في الوقت الحالي، لافتا إلى أنهم يقوموا ببيع الكتاب بربع جنيها في حال شراء عشر كتب من الدار يكون الكتاب العاشر بربع جنيه.

وأشاد العديد من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٥، بوجود بعض من دور النشر لازالت محتفظة بقيمة الربع جنيه، على الرغم من أنها عملة كادت أن تنتهي.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

 

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IMG-20240206-WA0053
دور النشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تخفيضات كبيرة علي الكتب عودة الربع جنية معرض الكتاب

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