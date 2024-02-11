الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم، الأحد، مزيدًا من الاستقرار في الأحوال الجوية والإحساس بالدفء خلال فترة النهار، والعظمى على القاهرة الكبرى سترتفع عن الأمس بمعدل درجتين.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، منوهة بأنه ما زال المرتفع الجوي يؤثر علينا في فترة النهار بشكل كبير، وهو ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وعدم وجود أي سحب مؤثرة، ما يجعلنا نشعر بدفء كبير في معظم المحافظات.

أغلب المحافظات بها دفء واستقرار خلال فترة النهار

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن أغلب المحافظات بها دفء واستقرار خلال فترة النهار، ولكن خلال فترات الليل عندما تغيب أشعة الشمس يحدث العكس تماما، حيث تنخفض قيم الحرارة، وهي انخفاضات ملحوظة بشكل كبير في ساعات الليل المتأخر وفترات الفجر وفترة الصباح الباكر.