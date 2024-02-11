الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم، الأحد، مزيدًا من الاستقرار في الأحوال الجوية والإحساس بالدفء خلال فترة النهار، والعظمى على القاهرة الكبرى سترتفع عن الأمس بمعدل درجتين. 

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، منوهة بأنه ما زال المرتفع الجوي يؤثر علينا في فترة النهار بشكل كبير، وهو ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وعدم وجود أي سحب مؤثرة، ما يجعلنا نشعر بدفء كبير في معظم المحافظات. 

أغلب المحافظات بها دفء واستقرار خلال فترة النهار

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن أغلب المحافظات بها دفء واستقرار خلال فترة النهار، ولكن خلال فترات الليل عندما تغيب أشعة الشمس يحدث العكس تماما، حيث تنخفض قيم الحرارة، وهي انخفاضات ملحوظة بشكل كبير في ساعات الليل المتأخر وفترات الفجر وفترة الصباح الباكر.

الأرصاد الأحوال الجوية انخفاضات ملحوظة بشكل كبير ساعات الليل المتأخر الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر انخفاضات ملحوظة

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يوجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%

الخميس.. الشاعر إبراهيم داود ضيف برنامج "أطياف" مع الدكتورة صفاء النجار

«تكريمات وورش للأطفال».. كواليس اليوم الأخير بمعرض الكتاب في دورته الـ 55

الاحتلال ينسف مبانى سكنية بمحيط المستشفى الأوروبى فى خان يونس

مدير مستشفى غزة الأوروبى: قصف إسرائيلى عنيف استهدف محيط مجمع ناصر الطبى

القاهرة الإخبارية: لبنان يضم عددًا كبيرًا من اللاجئين الذين يحصلون على خدمات "الأونروا"

الهلال الأحمر الفلسطينى: قصف مستمر على جميع أنحاء غزة.. الوضع كارثى

آخر الاستعدادات لعودة الحوار الوطني وأبرز القضايا المقرر طرحها للمناقشة

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مصدر يكشف حقيقة القبض على مندوب شركة ملاحة داخل بنك لحيازة عملات أجنبية

عاجل.. استقالة رئيسة المجر بعد عفوها عن متحرش بالأطفال

بعد إخطار "الداخلية" بوفاتها.. البرلمان يعلن خلو مقعد النائبة أمنية رجب

قاضٍ مصرى: نتنياهو مجرم حرب استخدم أسلحة الذكاء الاصطناعى فى إبادة غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح

أكاذيب جديدة.. ماذا وجدت إسرائيل فى أنفاق حماس أسفل مقر الأونروا؟