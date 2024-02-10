طقس أول يوم رمضان 2024 وموعده وفقًا للحسابات الفلكية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس أول يوم رمضان 2024 بمحافظات مصر والموافق 11 مارس 2024 حيث زاد البحث عنه بالتزامن مع استطلاع هلال شهر شعبان 1445 مساء اليوم 10 فبراير 2024.

طقس أول يوم رمضان 2024

وتصدر طقس أول يوم رمضان 2024 تريند البحث عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل"، وذلك استعدادًا لصيام الشهر الكريم.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن الأجواء الشتوية مستمرة مع قدوم أول يوم رمضان 2024، متوقعة أن تشهد البلاد سقوط أمطار، خصوصًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

طقس أول يوم رمضان 2024 وموعدة وفقًا الحسابات الفلكية

موعد شهر رمضان 2024

أفادت الحسابات الفلكية، بأن أول أيام رمضان 2024 سيكون الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وسيكون 30 يومًا، وذلك لأن شهر شعبان 1445 هـ سيكون 29 يومًا.

وسيقوم المعهد القومي للبحوث الفلكية، بإعلان الموعد الرسمي لشهر رمضان 2024، بعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445 هـ، وعليه سيتم تحديد موعد عيد الفطر المبارك 2024 رسميًا، والذي سيكون بحسب الحسابات الفلكية يوم الإثنين 9 أبريل 2024.

طقس أول يوم رمضان 2024 وموعدة وفقًا الحسابات الفلكية

أدعية مستجابة في رمضان 2024

1 - اللهم أعنى في هذا الشهر على صيامه وقيامه، وجنبنى فيه من هفواته وآثامه، وارزقنى فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادى المضلين، اللهم إني أسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يحُول ولا يزُول، اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيني مِن النار.

2 - اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض.

3 - اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

4 - يا رب ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَصَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ، وَيا رب اقبَلْ مَعاذيري وَحُطَّ عَنِّي الذَّنب وَالوِزْرَ، يا رَؤُوفًا بِعِبادِهِ الصّالحينَ.

5 - يا رب إنِّي أسألُكَ فيهِ ما يرضيك، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤذيكَ، وَيا رب أسألُكَ التَّوفيقَ فيهِ لِأَنْ أُطيعَكَ وَلا أعْصِيَكَ، يا مجيب السّائلين.

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