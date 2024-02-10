السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طقس أول يوم رمضان 2024 وموعده وفقًا للحسابات الفلكية

شهر رمضان 2024
شهر رمضان 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس أول يوم رمضان 2024 بمحافظات مصر والموافق 11 مارس 2024 حيث زاد البحث عنه بالتزامن مع استطلاع هلال شهر شعبان 1445 مساء اليوم 10 فبراير 2024.

طقس أول يوم رمضان 2024

وتصدر طقس أول يوم رمضان 2024 تريند البحث عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل"، وذلك استعدادًا لصيام الشهر الكريم.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن الأجواء الشتوية مستمرة مع قدوم أول يوم رمضان 2024، متوقعة أن تشهد البلاد سقوط أمطار، خصوصًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

طقس أول يوم رمضان 2024 وموعدة وفقًا الحسابات الفلكية
txt

تعرف على عدد أيام إجازات شهر رمضان الكريم لعام 2024- 1445

موعد شهر رمضان 2024

أفادت الحسابات الفلكية، بأن أول أيام رمضان 2024 سيكون الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وسيكون 30 يومًا، وذلك لأن شهر شعبان 1445 هـ سيكون 29 يومًا.

وسيقوم المعهد القومي للبحوث الفلكية، بإعلان الموعد الرسمي لشهر رمضان 2024، بعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445 هـ، وعليه سيتم تحديد موعد عيد الفطر المبارك 2024 رسميًا، والذي سيكون بحسب الحسابات الفلكية يوم الإثنين 9 أبريل 2024.

طقس أول يوم رمضان 2024 وموعدة وفقًا الحسابات الفلكية

أدعية مستجابة في رمضان 2024

1 - اللهم أعنى في هذا الشهر على صيامه وقيامه، وجنبنى فيه من هفواته وآثامه، وارزقنى فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادى المضلين، اللهم إني أسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يحُول ولا يزُول، اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيني مِن النار.

2 - اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض.

3 - اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

4 - يا رب ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَصَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ، وَيا رب اقبَلْ مَعاذيري وَحُطَّ عَنِّي الذَّنب وَالوِزْرَ، يا رَؤُوفًا بِعِبادِهِ الصّالحينَ.

5 - يا رب إنِّي أسألُكَ فيهِ ما يرضيك، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤذيكَ، وَيا رب أسألُكَ التَّوفيقَ فيهِ لِأَنْ أُطيعَكَ وَلا أعْصِيَكَ، يا مجيب السّائلين.

 

اقرأ أيضا 

كيفية استقبال شهر رمضان المبارك 2024

طقس أول يوم رمضان اول يوم رمضان شهر رمضان 2024 اول يوم رمضان 2024 طقس أول يوم رمضان 2024

مواد متعلقة

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد فبراير 2024 وخطوات الاستعلام عن الفاتورة

حالة الطقس اليوم وغدا الأحد 11 فبراير 2024 بمحافظات مصر

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية السبت 10 فبراير 2024

توابل تقضى على السعال والبرد بفاعلية كبيرة

أخبار فاتتك|قائمة حكام كأس العالم 2026 وتحذير دولي من خطر إبادة المدنيين في غزة

رابط بوابة التعاقدات العامة وخطوات التسجيل إلكترونيًا

تفاصيل حالة الطقس في القاهرة والإسكندرية خلال أسبوع

بوابة الوظائف الحكومية للاستعلام عن نتيجة وظائف التربية والتعليم 2024

الأكثر قراءة

عاجل| فلسطين: مصر الأكثر حرصًا على إدخال المساعدات إلى غزة.. وبايدن "مخطئ"

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

تحديث لحظي.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت

إزالة "جسم غريب" من عين طفل فلسطينى بـ"طب طنطا".. وأمه تشكر الرئيس السيسى

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

انتحلت اسم شقيقتها.. السجن المشدد 10 سنوات غيابيًا لربة منزل بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح