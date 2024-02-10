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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم وغدا الأحد 11 فبراير 2024 بمحافظات مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا، الأحد الموافق 11 فبراير 2024 بمحافظات مصر.

ويسود طقسًا مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، دافئًا على جنوب الصعيد، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

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أخبار حالة الطقس اليوم السبت 10-2-2024| درجات الحرارة بمحافظات مصر

حالة الطقس اليوم السبت

وتوقعت الأرصاد، حالة الطقس، تكون شبورة مائية كثيفة تبدأ من بعد منتصف الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ومن الممكن أن تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

حالة الطقس غدًا

حالة الطقس غدًا الأحد حيث من المتوقع أن تسود أجواء مائلة للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية المسيطرة على البلاد من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

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حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع 

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، السبت، استمرار حالة التحسن النسبي في الأحوال الجوية، مع انعدام فرص سقوط الأمطار، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وسجلت محافظة الإسكندرية، درجات حرارة معتدلة نهارا وباردة ليلا، تراوحت بين 20 درجة مئوية للعظمى و11 درجة مئوية للصغرى، مع رياح معتدلة نسبيا تصل سرعتها إلى 22 كم/الساعة.

وتسود  أجواء شتوية معتدلة نهارا على أنحاء من محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، تكون شديدة البرودة ليلا مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من تغير حالة الطقس لمدة 48 ساعة، إذ تشهد البلاد فرصًا لـ سقوط أمطار بداية من الإثنين المقبل حتى الأربعاء 14 فبراير الجاري، والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لتنبؤات الأرصاد الجوية.

وواصلت الأرصاد الجوية، من المرجح أن يحدث نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سنياء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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