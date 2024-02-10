السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

توابل تقضي على السعال والبرد بفعالية كبيرة

نزلات البرد
نزلات البرد

يمكن السيطرة على السعال والبرد باستخدام العلاجات الطبيعية المتاحة في المنزل، ويمكن أن تساعد التوابل الكاملة في معالجة هذه المشكلات الصحية بشكل فعال للغاية. 

ويصاب الكثير من الأشخاص بـ السعال والبرد بسبب تغير درجات الحرارة وحالة الطقس الأيام الماضية، ويمكنك محاربة العطس بعلاجات طبيعية ومن أبرز التوابل المفيدة لحمايتك من البرد والعطقس “الفلفل الأسود - القرفة - القرنفل - والهيل”، وهذه التوابل الأربعة هي أسلحتك السرية ضد السعال والبرد". 

ووفقًا لموقع "very well health"، نرصد لكم في السطور التالية أبرز أنواع التوابل التي تساعد على حمايتك من السعال أو نزلات البرد المتعبة، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية كما ينبغي:

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أخبار حالة الطقس اليوم السبت 10-2-2024| درجات الحرارة بمحافظات مصر

مع تغير حالة الطقس.. توابل طبيعية في المنزل تقضي على السعال والبرد

1 - الفلفل الأسود

يحتوي الفلفل الأسود على فيتامين C ومضادات الأكسدة ويساعد في تقوية المناعة وتخليص الجسم من السعال والبرد. 

مع تغير حالة الطقس.. توابل طبيعية في المنزل تقضي على السعال والبرد

2 - القرفة 

تعد القرفة علاج طبيعي لإدارة فقدان الوزن ومرض السكري، كما أنها غنيه بمضادات الأكسدة، فهي تساعد على محاربة البكتيريا والفيروسات، وتخفف أعراض السعال والبرد. 

مع تغير حالة الطقس.. توابل طبيعية في المنزل تقضي على السعال والبرد

3 - القرنفل 

يعرف عن القرنفل بأنه غني بالمركبات المضادة للالتهابات، وهو مثالي لعلاج التهاب الحلق والسعال والبرد، ويمكن وضعة في الشاي، أو غلي بعض الحبات وتناوله وفت نزلات البرد.

مع تغير حالة الطقس.. توابل طبيعية في المنزل تقضي على السعال والبرد

4 - حبات الهيل

يساعد الهيل بنوعيه الأخضر والأسود على تقوية المناعة ومعالجة أعراض السعال والبرد. 

مع تغير حالة الطقس.. توابل طبيعية في المنزل تقضي على السعال والبرد
السعال البرد السعال والبرد الطقس محاربة العطس

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