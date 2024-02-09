رابط بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

تصدرت بوابة الأزهر الشريف تريند البحث عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية من قبل طلاب الشهادة الإعدادية.

يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية الأزهر بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عن بوابة الأزهر الشريف للحصول على النتيجة برقم الجلوس بشكل إلكتروني.

وتزامنًا مع اهتمام المواطنين للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية، يرصد موقع “الدستور” في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الأيام الماضية، وإليكم خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بوابة الأزهر، توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية على النحو التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية

وبخصوص لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من خلال الاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الشريف، أوضح أن النتيجة سوف تظهر من خلال بوابة الأزهر الشريف عقب تخطي الطالب لـ5 خطوات المطلوبة سواء كانت بإدخاله رقم الجلوس والاسم أو غيرها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر

يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف من هنــــــــــــــــا.

2- تختار المرحلة الابتدائية

3- حدد المنطقة الأزهرية التي ينتمي إليها الطالب

4 - قوم بإدخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الأول كان على النحو التالي:

- درجات القرآن الكريم: 20 درجة

- الفقه: 25 درجة

- الحديث والتفسير: 25 درجة

- التوحيد والسيرة: 25 درجة

- الثقافة الإسلامية: 10 درجات

- النحو والصرف: 25 درجة

- المطالعة والنصوص: 25 درجة

- الرياضيات: 30 درجة

- العلوم والدراسات الاجتماعية: 20 درجة لكل منها

- اللغة الإنجليزية: 20 درجة