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تحقيقات ومتابعات

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2024 والأوراق المطلوبة

الصف الثالث الثانوي
الصف الثالث الثانوي

الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2024

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2024، وأعلن وزير التربية والتعليم رضا حجازي، عن إتاحتها لطلاب الصف الثالث الثانوي لأكثر من شهر تمهيدًا لدخول امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ في يونيو المقبل.

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"التعليم" توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات

بدأ تسجيلاستمارة الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الأحد 14 يناير الماضي، ويستمر حتى 22 فبراير 2024، ولكي يتمكن الطلاب من تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، عليه الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم مركز المعلومات أو الضغط على الرابط التالي أضغط هنا.

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

أولا في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اضغط هنا.
2 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.
3 - ثم بعدها يتم اختيار منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.
4 - ثم بعدها يتم تسجيل الدخول.
5 - ثم بعدها يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.
6 - ثم بعدها يتم كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكتروني.
7 - ثم بعدها تظهر استمارة الثانوية العامة.
8 - ثم بعدها يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة.
9 - ويقوم الطالب برفع المستندات.
10 - ثم يتأكد الطالب من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة.
11 - ثم بعدها يتم الضغط على حفظ.
12 - ثم بعدها يتم طباعة استمارة الثانوية العامة 2024.

المستندات المطلوبة لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

1 - يجب تقديم الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024.
2 - يجب تقديم شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.
3 - يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.
4 - يجب تقديم 3 صور حديثة للطالب ويشترط أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ومدون عليها اسم الطالب الرباعي أسفل الصورة وخلفها ويتم ختمها ويجب تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان والتي تقدر بـ210 جنيهات للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

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