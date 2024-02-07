"التعليم" توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، بسرعة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر بدء تسليم الاستمارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة الأسبوع المقبل مع باقي الاوراق المطلوبة لمليء الاستمارة الورقية داخل المدارس الثانوي.

وشدد المصدر، أنه سيتم انتهاء فتح تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة يوم 22 فبراير الجاري.

وأكد المصدر، أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية وتحديد المواد والشعب واللغات الأجنبية، يتوقف عليها إصدار أرقام جلوس الطلاب وتحديد اللجان استعدادا لعقد اختبارات النهاية العام الدراسي الحالي.

وبدأ تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 الأحد 14 يناير الماضي وحتى 22 فبراير 2024 إلكترونيا على موقع الوزارة، ويجب على كل طالب بالصف الثالث الثانوي العام تسجيل الاستمارة في هذا التوقيت، ولا يوجد تسجيل لاستمارة ورقية.

جدير بالذكر، أن تسجيل استمارة الثانوية العامة إجباري على جميع طلاب الثانوية العامة ويتم تسجيلها باستخدام أي جهاز سواء لاب توب أو كمبيوتر أو تليفون محمول.

ويجب على الطالب أن يكون دقيق دون خطأ فى البيانات الخاصة به، ويجب التأكد من الاسم رباعيا والمدرسة والإدارة والشعبة سواء علمي أو أدبي وعلوم أو رياضة واللغة الأجنبية الثانية وأيضا المواد التي سيؤديها حسب الشعبة وذلك قبل طباعة الاستمارة من موقع الوزارة.

وفي السياق ذاته أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون من المنهج الدراسي للصف الثالث الثانوي، حسب طبيعة كل مادة دراسية، موضحة أن الأسئلة سوف تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق حسب المواصفة، مضيفة أن الأسئلة من المنهج ولكن ليس بالضرورة أن تكون نصا من مصادر التعلم المتاحة للطلاب، مشيرة إلى أن الهدف من الامتحان هو معرفة مدى استيعاب الطالب للمنهج وأن تكون الدرجة التي يحصل عليها معبرة بشكل حقيقى عن مستوى كل طالب مع اختلاف المستويات والفروق الفردية بين الطلاب.