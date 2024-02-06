الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التعليم" تعلن شروط آداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024 لجميع التخصصات الفنية “صناعي وزراعي وتجاري وفندقي، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والمقرر أن ينطلق يوم 1 يونيو.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023/2024 لجميع التخصصات وهي:-

- ألا تقل نسبة حضور الطالب عن %75 عملي من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب و85% نظري على الأقل من عدد أيام الدراسة طبقا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

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 - بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان وفقا لمنهجية الجدارات المهنية يشترط الدخول الطلاب التقييم النهائي اجتياز جميع وحدات البرنامج (الصف الثالث) كما يشترط تحقيق نسب الحضور المقررة طبقا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

- بالنسبة للطلاب المقيدين بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية يشترط حصول الطالب على 60%على الأقل من الدرجة المخصصة للتدريبات في المصانع تخصص تصنيع غذائي) ومادة مشروع العمل تخصص استصلاح أراضي وميكنة زراعية)

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي" بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، والمقرر عقدها  بداية من 1 يونيو 2024. 

الفئات المسموح لها 

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يسمح للفئات التالية من الطلاب المقيدين بالفرق النهائية قيدا رسميًا قانونيًا خلال العام الدراسي 2023/2024 بالمدارس الرسمية والخاصة بالتقدم للامتحان:- 

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية التجارية - الفندقية - الزراعية - الصناعية نظام السنوات الثلاث بجميع الشعب والتخصصات.

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"التعليم" تناشد طلاب الدبلومات الفنية سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية (التجارية - الفندقية - الزراعية - الصناعية) نظام السنوات الثلاث والمطبق بها المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية.

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج "تجارى - فندقي - زراعي - صناعي نظام السنوات الثلاث".

- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوي.

-  الطلاب المقيدون بالمدارس الفنية المتقدمة تجارية - فندقية - زراعية - صناعية نظام السنوات الخمس. 

- يسمح للطلبة الناجحين أو الراسبين بالصف الثالث بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس، وكذلك الطلاب الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب بالصف الرابع أو الخامس أو الذين لم يستكملوا دراستهم أو انقطعوا عن الدراسة لظروف خاصة بهم بالتقدم لأداء امتحان الدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث على نظام العمال) وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم ٥٦٢ بتاريخ والمعدل بالقرار رقم ٤٧٦.

- بالنسبة للطلاب المنتظمون المقيدون بالصف الثالث بالمدارس الفنية المتقدمة (نظام السنوات الخمس) (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) يحق لهم التقدم لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) نظام السنوات الثلاث في ذات العام كطلاب منتظمين عن طريق إحدى المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث وذلك بعد تحرير الطالب الثانوي وولي أمره إقرارا بذلك أثناء امتحانات نهاية العام بالصف الثاني أو موعد غايته أول أكتوبر من بداية الصف الثالث.

- العاملون في مجالات الإنتاج والخدمات المختلفة الذين اجتازوا بنجاح امتحان النقل في الصف الثاني يتقدمون إلى الصف الثالث (نظام عمال اما إذا كان الطالب الناجح بالصف الثاني منتظم يشترط مرور عام دراسي كامل على نجاحه بالصف الثاني للتقدم لأداء الامتحان بالصف الثالث على نظام العمال طبقا للقرار الوزاري رقم ٥٦٢ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته.

- الطلاب الذين سبق لهم تأدية الامتحان ثلاث مرات يسمح لهم بالتقدم للامتحان مرة رابعة بناء على ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة ٣٦ من قانون التعليم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ وبناء على ما جاء بالقرار الوزاري رقم ۳۱۸ على أن يسدد الطالب الرسم المقرر بقرار المصروفات (وفقا للقرار الوزاري رقم ١٦٣ بتاريخ  على أن تكون هذه آخر فرصة لهم.

 

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