الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن ضوابط التقديم الإلكترونى لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 وضوابط  تحرير الاستمارات إلكترونيًا.

وأكدت الوزارة على عدد مرات التقدم للامتحانات هي التي يؤدى الطالب فيها الامتحان في جميع المواد أو بعضها، وعدم تقدم الطالب للامتحان أو تغيبه عن تأدية الامتحان في جميع المواد لا يحتسب ضمن مرات التقدم أو الرسوب بما لا يتجاوز العامين المسموح بهما، على أن يحتسب الرسوب في الدورين الأول والثاني في العام الواحد مرة رسوب واحدة.

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وأوضحت الوزارة، أن تحرير استمارة التقدم للدبلومات الفنية بنوعياتها يتم التسجيل الإلكتروني وعند التسجيل الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية يجب اتباع الآتي:

 - المراجعة الدقيقة لجميع بيانات الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة تجارى - زراعي - صناعي - فندقي - مزدوج - مهني من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية:

/http://gdepexams.emis.gov.eg 

txt

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- التسجيل الإلكتروني يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكن الحصول عليه من خلال البوابة الالكترونية للحساب المدرسي الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع طلاب الدبلومات الفنية.

- التنبيه مشددا بضرورة طباعة الأكواد وكلمات السر الخاصة بطلبة الدبلومات الفنية كل مدرسة على حدة المتقدمين لامتحان الدبلوم هذا العام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣ عن طريق المدرسة عقب إجازة نصف العام مباشرة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية استمارة الطالب، على أن يرفق أصل شهادة الميلاد مستخرجة بالكمبيوتر ويرفق بها صورة البطاقة الشخصية للطالب على أن تكون مطابقة لشهادة الميلاد.

- تسليم المدارس للأكواد وكلمات السر للطلاب التابعين لها يكون في سرية تامة توقيع كل طالب من المدرسة على حدة كل قرين اسمه في كشوف تسليم الأكواد وكلمات السر.

- ضرورة متابعة تنفيذ الخطوات السابقة عن طريق إدارات وأقسام الإحصاء بإدارات التعليم الفني التابعة لكل مديرية تعليمية والعمل على حل أي مشكلات تحدث بالمدارس، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للنوعية صناعي - زراعي - تجاري  فندقي)، والإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بالوزارة.

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