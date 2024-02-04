الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التعليم يبحث مع مؤسسة "مصر الخير" سبل التعاون

رضا حجازى
رضا حجازى

عقد د.رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا مع الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة "مصر الخير"، ونهاد مجدى مدیر أول التعليم المجتمعي بالمؤسسة؛ لمناقشة أطر التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة، بحضور ورنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم.

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وأكد حجازي أهمية دور المجتمع المدنى في تطوير ودعم المنظومة التعليمية، وتحقيق التوازن بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، مشيدًا بدور مؤسسة مصر الخير والتعاون المستمر مع الوزارة، فى عدة مجالات منها التعاون فى مجال التعليم المجتمعي، والإتاحة التعليمية وتطوير المدارس، وتطوير التعليم الفني، والمنح الدراسية.

تم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون بين وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة "مصر الخير" والتى تضمنت تنفيذ برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين بالمدارس، ودعم ورعاية الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنمية المهارات الحياتية للطلاب من خلال الأنشطة التعليمية بالمدارس، كما تمت منافشة أطر التعاون فيما يتعلق بمدارس التعليم المجتمعي.

مؤسسة مصر الخير دعم المنظومة التعليمية أهمية دور المجتمع المدنى وزير التربية والتعليم معالجة التسرب من التعليم

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