الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تحدد رسوم دخول طلاب الدبلومات الفنية امتحانات نهاية العام

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة دفع طلاب الدبلومات الفنية، رسوم التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2023/ 2024.

رسوم دخول الامتحانات 

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الدبلومات الفنية، بسداد 193 جنيهًا حال ما إذا كان متقدمًا للامتحانات في المرات الثلاث الأولى مقابل رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيهًا مقابل خامات الامتحانات العملية و20 جنيهًا مقابل استخدام المستلزمات والعدد للمتقدمين من الخارج و15 جنيهًا رسمًا إضافيًا.

"التعليم" تناشد طلاب الدبلومات الفنية سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات

للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة يسددوا 248 جنيهًا رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيهًا مقابل خامات الامتحانات العملية، بالإضافة إلى 20 جنيهًا مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج و15 جنيهًا رسمًا إضافيًا.

وجاءت رسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية بواقع 193 جنيهًا رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيهًا مقابل خامات الامتحانات العملية، إضافة إلى 15 جنيهًا رسمًا إضافيًا.

txt

"التعليم" تعلن موانع المرشحين للعمل كرؤساء للجان السير والمراقبين الأوائل لامتحانات الدبلومات الفنية

 الأوراق المطلوبة

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه بعد تسجيل الطالب استمارة التقدم للامتحانات يقوم بسداد رسوم الاختبارات ثم يتم تجميع الأوراق المطلوبة وتشمل الآتي:

شهادة ميلاد حديثة لعام 2024 الأصل.

3 صور و7 صور شخصية خلفية بيضاء بالزي الرسمي مكتوب عليها بالكمبيوتر اسم الطالب رباعي.

3 صور لإيصال سداد الرسوم الدراسية.

4 صور من إيصال سداد رسوم الامتحانات.

2 طابع دعم مشروعات تعليمية.

صور من بطاقة الرقم القومى للطالب.

صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

 حافظة بلاستيك.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يجب علي الطالب أن يقوم بتسليم الأوراق مع الاستمارة الإلكترونية للمدرسة بعد التأكد من أن البيانات المدونة في الاستمارة صحيحة، لأنها ستكون مسئولية الطالب.

وكانت قد ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الدبلومات الفنية بسرعة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية "صناعي- تجارى- زراعي- فندقي"، وذلك للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.. كالآتي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

 

وزارة التربية والتعليم رسوم التقدم لامتحانات العام الدراسي 2023 2024 طلاب الدبلومات الفنية استمارة التقدم للامتحانات رسوم دخول الامتحانات

مواد متعلقة

"التعليم" تناشد طلاب الدبلومات الفنية سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات

شروط التقديم بمسابقة 30 ألف معلم مساعد وفقا للجهاز المركزي للنتظيم والإدارة

توزيع مناهج الرياضيات للمرحلة الإعدادية بالفصل الدراسى الثانى 2023 / 2024

اليوم.. فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية  2023/2024

التعليم تكرم الطلاب الفائزين فى المسابقة الفنية "لمحات من الهند"

التعليم تنشر المحذوف من منهج "الرياضيات والاحصاء" للطلاب المدمجين بالثانوية العامة

التعليم تعلن المحذوف في مادتي الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة المكفوفين

التعليم تنشر المحذوف فى منهج 4 مواد لطلاب الثانوية العامة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

عاجل.. "بند جديد" يقرب محمد عبد المنعم من تمديد عقده مع الأهلى

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين

فى اليوم الـ121 للعدوان: شهيدان بقصف إسرائيلى على دير البلح