"التعليم" تحدد رسوم دخول طلاب الدبلومات الفنية امتحانات نهاية العام

أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة دفع طلاب الدبلومات الفنية، رسوم التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2023/ 2024.

رسوم دخول الامتحانات

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الدبلومات الفنية، بسداد 193 جنيهًا حال ما إذا كان متقدمًا للامتحانات في المرات الثلاث الأولى مقابل رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيهًا مقابل خامات الامتحانات العملية و20 جنيهًا مقابل استخدام المستلزمات والعدد للمتقدمين من الخارج و15 جنيهًا رسمًا إضافيًا.

للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة يسددوا 248 جنيهًا رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيهًا مقابل خامات الامتحانات العملية، بالإضافة إلى 20 جنيهًا مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج و15 جنيهًا رسمًا إضافيًا.

وجاءت رسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية بواقع 193 جنيهًا رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيهًا مقابل خامات الامتحانات العملية، إضافة إلى 15 جنيهًا رسمًا إضافيًا.

الأوراق المطلوبة

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه بعد تسجيل الطالب استمارة التقدم للامتحانات يقوم بسداد رسوم الاختبارات ثم يتم تجميع الأوراق المطلوبة وتشمل الآتي:

شهادة ميلاد حديثة لعام 2024 الأصل.

3 صور و7 صور شخصية خلفية بيضاء بالزي الرسمي مكتوب عليها بالكمبيوتر اسم الطالب رباعي.

3 صور لإيصال سداد الرسوم الدراسية.

4 صور من إيصال سداد رسوم الامتحانات.

2 طابع دعم مشروعات تعليمية.

صور من بطاقة الرقم القومى للطالب.

صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

حافظة بلاستيك.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يجب علي الطالب أن يقوم بتسليم الأوراق مع الاستمارة الإلكترونية للمدرسة بعد التأكد من أن البيانات المدونة في الاستمارة صحيحة، لأنها ستكون مسئولية الطالب.

وكانت قد ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الدبلومات الفنية بسرعة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية "صناعي- تجارى- زراعي- فندقي"، وذلك للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.. كالآتي:

https://moe-register.emis.gov.eg/