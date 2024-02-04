الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط التقديم بمسابقة 30 ألف معلم مساعد وفقا للجهاز المركزي للنتظيم والإدارة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

يبحث الكثيرين عن شروط التقديم بمسابقة 30 ألف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية، وذلك عقب إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن شروط التقدم مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2025/2024، والأوراق المطلوبة للتقديم لسد احتياجات المدارس الحكومية للنهوض بالعملية التعليمية.

شروط التقديم بمسابقة 30 ألف معلم مساعد

يستعرض الدساور للقراء شروط التقديم بمسابقة 30 ألف معلم مساعد وفقا لإعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن شروط التقدم مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوظائف الشاغرة بها حيث جاءت الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:-

1. أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الاقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية ( تعليم أساسي /ابتدائي /معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية

7. أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

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8. أن يجتاز الإختبار وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان. 

9. أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبار والتدريبات المطلوبة

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيها (ستة وعشرون جنيها فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع (البنك الاهلي المصري - بنك مصر بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/0781200 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

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المستندات المطلوبة مسابقة 30 ألف معلم 2024

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المستندات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم 2024، وجاءت كالتالي :

  1. صورة شخصية للمتقدم، بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهان)
  2. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهان بحسب الأحوال)
  3. المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد
  4. الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث
  5. شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة
  6. إيصال الإيداع البنكي.

وشدد الجهاز، على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة من المتقدم على رابط مسابقة 30 الف معلم 2024  على أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg ، لافتا الى أنه لن يُلتفت لطلبات التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024، ما لم تكن المستندات أصلية ملونة، بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

كما تم التشديد على أنهيجب رفع أصول المستندات بصيغة jpg، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا، كما يجب التأكد من المرفقات قبل تحميلها

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