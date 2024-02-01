إدارة المرج التعليمية تطلق مبادرة "عودة للكتاب" بالمعرض

نظمت إدارة المرج التعليمية زيارة لمعرض الكتاب لطلبة المدارس الرسمية والخاصة بإدارة المرج للجناح الخاص "المشروع الوطنى للقراءة" ومقر الرقابة الإدارية ووزارة الدفاع والداخلية وذلك من خلال مبادرة "عودة للكتاب"، ضمن مشاركتها فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال55.

تحت رعاية أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وإشراف دكتوره همت أبو كيلة، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، أمانى خليفة وكيل إدارة المرج التعليمية، وعلى فاروق مدير إدارة الخدمات التربوية بإدارة المرج التعليمية.

واستقبلت القافلة بالمعرض مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وقامت بجولة مع الطلبة داخل الجناح الخاص بالتربية والتعليم وناقشت معهم نوعية الكتب التي يقرأوها والتعرف على مواهبهم.

وأعلنت إدارة المرج التعليمية إطلاق مبادرة (عودة للكتاب) ضمن مشاركتهم بفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال55، حيث تهدف إلى تشجيع النشء والكبار على القراءة من خلال أنشطة داخل قاعات المعرض وتشجيعهم على القراءة من جديد وتعريف الطالب أن المعرض ليس مجرد كتب ولكن يوجد بالمعرض ندوات تثقيفية وفنون حيث شارك جميع المراحل العمرية لطلبة المدارس بإدارة المرج التعليمية.

وقالت المديرية فى بيان لها، إن الكتب هى الوسيلة الأولى للتعلم والتنوير وتعلم الثقافات فمعرض الكتاب موسوعة كبيرة يوجد فيها خلاصة فكر الأدباء والمفكرين والمبدعين ، ومن الكتب يستطيع أن يبنى الشخص نفسه ووطنه وحضارته.

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن نتائج الفصل الدراسي الأول، الصف الثالث الإعدادي، في جميع المدارس الإعدادي اليوم.

وأشارت المديرية، في بيان صادر لها، إلى أنه سيتم قبول جميع التظلمات لجميع المراحل بدءًا من يوم الأحد ٤ فبراير لمدة 15 يوم عمل.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وكان قد اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أمس الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالبًا وطالبة، وحضر منهم ١٨٦٢٦٦ طالبًا وطالبة، ونجح ١٤٥٩٤٧ طالبًا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤%.