الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضوابط عمل التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية

جريدة الدستور

تستقبل المديريات التعليمية والإدارات، طلبات التظلم من الطلاب عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، بداية من الأحد المقبل ولمدة 15 يومًا. 

 

ضوابط التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 

وحددت المديريات التعليمية، ضوابط التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وجاءت كالتالي:

  1. يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.
  2. يحدد الطالب المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها
  3. يسداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) جنيهًا فى المادة الواحدة.
  4. التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب
  5. الحصول على إيصال السداد.
  6. تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
  7. بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.
  8. إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.
  9. فى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون نتيجة الشهادة الإعدادية من 280 درجة للمجموع الكلى للصف الثالث الإعدادى 2023، حيث إن المجموع الكلي للترم الأول 140 درجة وكذلك للترم الثانى موزعة كالتالى:

40 درجة للغة العربية

 

20 درجة للعلوم

 

30 درجة للغة الإنجليزية

 

20 درجة للدراسات الاجتماعية

 

15 درجة للجبر

 

15 درجة للهندسة

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وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حددت موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024.

من المقرر، أن يبدأ الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من السبت الموافق 10 من فبراير القادم 2024.

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