استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

يترقب الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم عبر الإعلان الرسمي بوزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، وخاصة بعد الإعلان عن نتائج الكثير من المحافظات التي قد أعلنت عن نتائج امتحانات الترم الأول لعام 2024 للشهادة الإعدادية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير لطلاب محافظة المنيا الرابط المباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية المعتمدة من قبل الوزارة، والتي ستتضمن درجات كافة المواد الدراسية التي قد خضع الطلاب لها عبرها امتحانات الترم الأول.

أتاحت وزارة التربية والتعليم في مصر نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم، من خلال الموقع الرسمي لمحافظة المنيا وذلك لعدد 105 ألف و785 طالبًا وطالبة، قد خضعوا لامتحانات الترم الأول، وقد بدأت عدد 3 كنترولات تصحيح الإجابات وذلك تمهيدًا لرصد الدرجات واعتماد النتائج ثم القيام بإعلانها رسميًا.

وما تزال مديرية التربية والتعليم في المنيا تباشر عمليات التصحيح بالكنترول الأول والذي يتضمن إدارات المنيا وسمالوط ومطاي، والكنترول الثاني لكافة إدارات العدوة وبني مزار ومغاغة، والكنترول الثالث بمدينة ملوي لإدارات ملوي وأبوقرقاص ودير مواس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط

يمكن للطلاب متابعة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط عبر الضغط من (هنا)، وهو الموقع الرسمي لإعلان نتيجة محافظة المنيا، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من (هنا).

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024

ومن المقرر أن يحين موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا خلال الساعات القادمة أو على الأكثر خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، حيث بدأت الكنترولات الثلاثة أعمال تصحيح الإجابات طبقا للخطة الزمنية بداية من يوم السبت الموافق 27 يناير الجاري، على أن سيتم إعلان النتائج فور اعتمادها من قبل المحافظ.

وسيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم في صفحة مديرية محافظة المنيا الرسمي ومن خلال موقعها على فيسبوك في الأيام القليلة.