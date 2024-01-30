رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. خطوات الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024.. يبحث العديد من أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 وذلك الترم الأول بعد الانتهاء من عملية تصحيح اوراق الامتحانات شهادة الإعدادية 2024، وظهور نتائج الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 وقد وفرت البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة وذلك من خلال الدخول الى الرابط التالى https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

يوفر لك هذا الرابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 وذلك لطلاب المدارس التابعة لمحافظة القاهرة وذلك بعد تدوين رقم الجلوس ويمنكنك الدخول على النتيجة مباشرة من هنا. https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024:

يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 من خلال عدة طرق

الدخول على البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة

وعلى يمن الصفحة ستجد خدمات التعليم الأساسى

تختار نتائج الشهادة الاعدادية

تدوين رقم الجلوس الخاص بالطالب

والضغط على بحث ستظهر لك النتيجة

كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة القاهرة للعام الدراسى 2023 / 2024

وذلك من خلال خدمة التليفون الارضى على 09000100

او عن طريق الاتصال بالتليفون المحمول على رقم 5757

كما يمكن للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدخول على موقع الخدمات التعليمية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة الجيزة

يمكن لطلاب محافظة الجيزة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 وذلك من خلال الدخول الى الرابط التالى https://www.gizaedu.net/ الخاص بالبوابة الالكترونية لمحافظة الجيزة وبعد الدخول الى الرابط والدخول الى خدمات البوابة الالكترونية

اختيار ايقونة نتيجة الشهادة الاعدادية كما يمكنك اتمام محادثة اليكترونية للحصول على النتيجة.

وأعلنت عدة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات نتائج طلاب الصف الثالث الاعدادي ونسب النجاح العامة في المحافظة خلال مؤتمر صحفي عقب اعتماد المحافظين لها بشكل رسمي خلال الأيام الماضية.

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