الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. خطوات الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024.. يبحث العديد من أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 وذلك الترم الأول بعد الانتهاء من عملية تصحيح اوراق الامتحانات شهادة الإعدادية 2024، وظهور نتائج الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 وقد وفرت البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة وذلك من خلال الدخول الى الرابط التالى https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

يوفر لك هذا الرابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 وذلك لطلاب المدارس التابعة لمحافظة القاهرة وذلك بعد تدوين رقم الجلوس ويمنكنك الدخول على النتيجة مباشرة من هنا. https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

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بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024:

يمكنك  الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 من خلال عدة طرق 

الدخول على البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة 

وعلى يمن الصفحة ستجد خدمات التعليم الأساسى 

تختار نتائج الشهادة الاعدادية 

تدوين رقم الجلوس الخاص بالطالب

والضغط على بحث ستظهر لك النتيجة 

كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة القاهرة للعام الدراسى 2023 / 2024

وذلك من خلال خدمة التليفون الارضى على 09000100

او عن طريق الاتصال بالتليفون المحمول على رقم 5757

كما يمكن للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الدخول على موقع الخدمات التعليمية 

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الصف الثالث الإعدادي.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة ظهرت هاتفيًا

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نتيجة الشهادة الإعدادية.. لينك مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024  لطلاب محافظة الجيزة  

يمكن لطلاب محافظة الجيزة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 وذلك من خلال الدخول الى الرابط التالى https://www.gizaedu.net/ الخاص بالبوابة الالكترونية لمحافظة الجيزة وبعد الدخول الى الرابط والدخول الى خدمات البوابة الالكترونية 

اختيار ايقونة نتيجة الشهادة الاعدادية كما يمكنك اتمام محادثة اليكترونية للحصول على النتيجة.

وأعلنت عدة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات نتائج طلاب الصف الثالث الاعدادي ونسب النجاح العامة في المحافظة خلال مؤتمر صحفي عقب اعتماد المحافظين لها بشكل رسمي خلال الأيام الماضية.

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الشهادة الاعدادية 2024 كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة الجيزة

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