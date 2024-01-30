الصف الثالث الإعدادي.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة ظهرت هاتفيًا

يبحث الطلبة عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 فور اعتمادها من محافظ القاهرة وإعلان نسب النجاح بين طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024

واعتمد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح 78.4% حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 186.266 ألف طالب وطالبة نجح منهم 145.947 ألف شخص.

أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024، غدًا الأربعاء، 30 يناير 2024، عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس والاسم.

بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

ظهرت الآن.. توفر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة بوابة التعليم الاساسي أرقام هاتفية للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الاول كالتالي:

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة القاهرة عبر التليفون الأرضي على الرقم 09000100.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة القاهرة عبر الهاتف المحمول على الرقم 5757.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 القاهرة

سيتم اتاحة الاستعلام عن نتيجة اعدادية القاهرة 2024 عبر البوابة الإلكترونية بوابة التعليم الاساسي غدا الاربعاء 31 يناير 2024

يقوم الطالب بالدخول على البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة بوابة التعليم الاساسي

ادخال الرقم القومي

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ادخال الفصل الدراسي

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