الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية.. لينك مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

زاد البحث عن لينك مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بعد اعتماد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 80.87%؛ بإجمالي عدد طلاب 200 ألف و85 طالبًا موزعين 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

 

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى لينك مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة للاستعلام عن نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية وكذلك مختلف صفوف النقل التي ظهرت بالفعل. 

 

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة 

 

الوصول إلى بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة من هنا https://www.gizaedu.net/

بعد الدخول على البوابة يوجد الكثير من الخدمات التي يمكن تنفيذها ابرزها في الوقت الحالي هو الاستعلام عن نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية التي ظهرت 

اختيار ايقونة نتيجة الشهادة الاعدادية 

كتابة رقم الجلوس للطالب

اضغط على اظهر النتيجة

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رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

نتيجة سنوات النقل مديرية التربية والتعليم بالجيزة

 

يمكن الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل للتعليم الاساسي من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال اختيار الايقونة المخصصة 

ثم اختيار المرحلة اما الابتدائية أو الاعدادية 

ثم كتابة الرقم القومي للطالب من واقع شهادة الميلاد 

الضغط على عرض النتيجة

او يمكن الاستعلام برقم الجلوس باختيار هذه الايقونة 

ثم اختيار الصف الدراسي ثم اختيار المرحلة والادارة التعليمية وكتابة رقم الجلوس 

 

تقديم رياض أطفال

وتتيح بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة امكانية التقديم لرياض اطفال لغات تجريبي أو مستقبل لعام 2023/2024 او الاستعلام عن نتيجة التقديم من خلال اختيار الايقونة ثم الضغط على الايقونة المطلوبة سواء استمارة تقديم او استعلام عن نتيجة 

 

التحويلات المدرسية 

 

يمكن اجراء التحويلات المدرسية كذلك من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة 

سواء تقديم طلب تحويل

او طباعة طلب تحويل

او الاستعلام عن التحويل

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