نتيجة الشهادة الإعدادية.. لينك مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

زاد البحث عن لينك مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بعد اعتماد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 80.87%؛ بإجمالي عدد طلاب 200 ألف و85 طالبًا موزعين 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى لينك مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة للاستعلام عن نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية وكذلك مختلف صفوف النقل التي ظهرت بالفعل.

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

الوصول إلى بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة من هنا https://www.gizaedu.net/

بعد الدخول على البوابة يوجد الكثير من الخدمات التي يمكن تنفيذها ابرزها في الوقت الحالي هو الاستعلام عن نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية التي ظهرت

اختيار ايقونة نتيجة الشهادة الاعدادية

كتابة رقم الجلوس للطالب

اضغط على اظهر النتيجة

نتيجة سنوات النقل مديرية التربية والتعليم بالجيزة

يمكن الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل للتعليم الاساسي من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال اختيار الايقونة المخصصة

ثم اختيار المرحلة اما الابتدائية أو الاعدادية

ثم كتابة الرقم القومي للطالب من واقع شهادة الميلاد

الضغط على عرض النتيجة

او يمكن الاستعلام برقم الجلوس باختيار هذه الايقونة

ثم اختيار الصف الدراسي ثم اختيار المرحلة والادارة التعليمية وكتابة رقم الجلوس

تقديم رياض أطفال

وتتيح بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة امكانية التقديم لرياض اطفال لغات تجريبي أو مستقبل لعام 2023/2024 او الاستعلام عن نتيجة التقديم من خلال اختيار الايقونة ثم الضغط على الايقونة المطلوبة سواء استمارة تقديم او استعلام عن نتيجة

التحويلات المدرسية

يمكن اجراء التحويلات المدرسية كذلك من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة

سواء تقديم طلب تحويل

او طباعة طلب تحويل

او الاستعلام عن التحويل