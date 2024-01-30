محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤ %.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالبا وطالبة، حضر منهم ١٨٦٢٦٦ طالبا وطالبة ونجح ١٤٥٩٤٧ طالبا وطالبة.



كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤%.



وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.