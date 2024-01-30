الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤ %.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالبا وطالبة، حضر منهم  ١٨٦٢٦٦ طالبا وطالبة ونجح  ١٤٥٩٤٧ طالبا وطالبة. 

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كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٦%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح  ٧٤%.

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استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024


وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول مدير مديرية التربية والتعليم البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

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