الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

الإعدادية
الإعدادية

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2024 ووفرتها المحافظة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة لاول مرة، واعتمد محافظ الجيزنتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول أمس الاثنين بنسبة نجاح ٨٠.٨٧%.

ويستطيع أولياء الامور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة من خلال رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة والتي نستعرضها مع خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية في التقرير التالي. 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الآن

إعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة أمس الاثنين بنسبة نجاح بلغت ٨٠.٨٧%  من إجمالي المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023-2024 وهم  نحو  ١٨٩ الف و٧٦٦ طالب بالإدارات التعليمية وحصل منهم علي الحد الأدنى للنجاح ١٥٢ الف  و٩٧٣  طالب. 

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

وفرت محافظة الجيزة لاول مرة نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، ويستطيع الطلاب وأولياء الامور الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الجيزة من خلال الضغط هنـــــــا  

ثم كتابة رقم جلوس الطالب والضغط على النتيجة فتظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة للفصل الدراسي الأول. 

ويذكر أن طلاب مدارس الهرم قد احتلوا المرتبة الأولى في أعلى الدرجات في نتيجة 3 إعدادي الجيزة، ثم الإدارة التعليمية في الدقي، ثم العجوزة،  ٦ اكتوبر،  الشيخ زايد،  الصف،  الوراق.

وظهرت أيضًا نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة  لطلاب القسم المهنى، بلغت نسبة النجاح ٩٦.٨٥%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبنسبة نجاح بلغت ٩٢.٥٩ % للمكفوفين.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة من خلال المدرسة التي يتبع لها الطال بالمجان، حيث تم تحويل درجات الطلاب من مديرية التربية والتعليم في الجيزة إلى المدارس. 

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موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة والمجموع الكلي

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آخر أخبار نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2024

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