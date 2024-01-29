نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

توفر محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للمرة الاولى الكترونيا، حيث أعلنت المحافظة في بيان لها عن توفيررابط الكتروني لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة ونتائج الامتحانات لكافة صفوف النقل، وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة ثالثة إعدادي الجيزة برقم الجلوس والاسم 2024

وفرت البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة رابط نتيجة ثالثة إعدادي الجيزة برقم الجلوس والاسم، وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة الجيزة عن تدشين رابط الكتروني لتوفير نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة الكترونيًا، وذلك وفقًا لتوجيهات الاستاذ اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزه، وفي إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، ونتيجة صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الاعدادي عبر الرابط التالي https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة 2024

وأكدت بعض المصادر من محافظة الجيزة اعتماد نتيجة 3 إعدادي الجيزة خلال 48 ساعة القادمة، فور انتهاء مديرية التربية والتعليم بالجيزة من إعداد الكشوف النهائية واعتمادها من قبل محافظ الجيزة.

على أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة،عبر صفحتها الرسمية وفي المدارس بالمجان، وكذلك عن طريق بوابة الجيزة الإلكترونية، وكان طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول الاسبوع الماضي وبدأت عمليات التصحيح فورًا بعدها في جميع المدارس التابعة للمحافظة.

وتوفر بوابة محافظة الجيزة الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة مع بعض الخدمات الاخرى وهي كالتالي:

نتائج المراحل الأساسية

أوائل الشهادة الاعدادية

نتائج الشهادة الاعدادية

استخراج بيان نجاح

التقديم لرياض الأطفال

التحويلات المدرسية

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