رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

تصدر السؤال عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس، محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من الطلاب وأولياء الأمور وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أشارت إلى أن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وفقًا لكل محافظة في جمهورية مصر العربية.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ينشر موقع "الدستور" لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 خلال السطور التالية، حيث اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني رابط إعلان النتيجة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2024

للدخول ولمعرفة الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2024 فور ظهورها اتبع الخطوات الآتية:

1- يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم من هنــــــا

2- يقوم الطالب باختيار نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024

3- يقوم الطالب وولي الأمر باختيار الفصل الدراسي الأول 2024

4- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به

5- واخيرًا.. انقر على استعلام، لتظهر النتيجة فور الإعلان عنها

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2024

بحسب مديريات التربية والتعليم، نتيجة الصف الثاني الثانوي ستكون درجات وليس تقديرات، وتوزيعها سيكون كالآتي: 50 درجة للغة العربية، و40 درجة للغة الأجنبية الأولى، و30 درجة للغة الأجنبية الثانية، و40 درجة للتفاضل وحساب المثلثات، و30 درجة للكيمياء، و30 درجة للفيزياء، و30 درجة للأحياء، و30 درجة للتطبيقات الرياضية، و30 درجة للتاريخ، و30 درجة للجغرافيا، و30 درجة لعلم النفس والاجتماع، و30 درجة للفلسفة.

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