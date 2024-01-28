كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21؟.. تصدر هذا السؤال محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين، بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، حيث كسر عيار الـ 21 الأكثر تداولاً وبيعًا في الأسواق حاجز الـ 3500 جنيه، وكسر عيار الـ 18 حاجز الـ 3000 جنيه تقريبًا.

ونتيجة لذلك يستعرض موقع "الدستور" سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، بالإضافة إلى رصد أسعار الذهب اليوم.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، استقرارًا ليبلغ نحو 30800 جنيه، لوزن 8 جرامات عيار 21، ويعد هذا ذهب صافي قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة.

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يناير 2024

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 نحو 4400 جنيهًا للبيع، و 4480 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد نحو 4,033 جنيهًا للبيع و 4000 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، نحو 3850 جنيهًا للبيع و 3800 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين نحو 3300 جنيهًا للبيع، و 3257 جنيهًا للشراء.

سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد في مصر

جاء سعر السبيكة الذهب اليوم الأحد في مصر وفقًا للأوزان كالتالي:

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 4400 جنيه.

وبلغ سعر سبيكة الذهب حجم 5 جرامات 22000 جنيه.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 44.000 جنيه.