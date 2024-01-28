الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الشيخ رمضان عبد المعز يوجه رسالة للمبتلى والمكروب (فيديو)

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

ألقى الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، كلمة مؤثرة لكل من يعاني من الهم والغم والمصيبة، مشيرا إلى فضل الله وحكمته في كل ما يقضيه ويقدره.

وأكد الشيخ عبد المعز، في برنامجه الديني "لعلهم يفقهون" الذي يبث على قناة "DMC"، أن المؤمن لا يخسر في أي حال من الأحوال، فإن كان في نعمة فهو شاكر وإن كان في بلاء فهو صابر، وهذا ما علمنا إياه النبي – صلى الله عليه وسلم – بقوله: "عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير".

ونصح الشيخ عبد المعز، كل من يمر بظروف صعبة أن يتذكر قول الله تعالى: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"، وأن يفهم أن الله لا يريد إلا خيرا لعباده، وأنه لا يبتليهم إلا ليرفعهم درجات ويكفر عنهم سيئات، وأنه لا يحبهم إلا رحمة وعطفا.

وأردف: "يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله.. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله.. الله يحدث بعد العسر ميسرة.. لا تجزعن فإن الصانع الله.. إذا بليت فثق بالله وارض به فإن الذى يكشف البلوى هو الله.. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كلٍ لك الله".

لعلهم يفقهون الشيخ رمضان عبد المعز المؤمن دعاء النبي سيئات المصيبة

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