بالأدلة.. "لعلهم يفقهون" يثبت للعالم الإسلامي كذبة نبوءة "ليلى عبداللطيف"

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على صدق توقعات خبيرة الأبراج "ليلى عبداللطيف" بشأن طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي: "الناس قالبة الدنيا على واحدة من بتوع الأبراج عشان قالت على فنانة هتتطلق واتطلقت فعلا، وطلعوا بيها أعلى برج والست دي متوصتش وفتحتها على السابع".

الجندي: اللي بيحصل ده مسخرة

وتابع: "وقالت الرئيس ده هيحصله كذا والدولة دي هتختفي والرئيس ده هيموت وبقت حقيقي حاجة مسخرة".

وواصل: "واضح تماما إن عقيدة بعض الناس محتاجة ضبط، رجلشة وتتظبط شوية، ولكن هناك اتهامات لهؤلاء الأشخاص بتلقي أموال من جهات متعددة لترويج معلومة معينة لاهتزاز بورصة وأنظمة وعملة دول أخرى، لشعوب تميل إلى تصديق تلك الأكاذيب، للتمهيد إلى الوصول إلى مخطط صهيوني".

واستطرد: "هؤلاء يساهموا في تنفيذ مخططات صهيونية، لأنه حينما يحدث فعلا مايتوقعوه يتلقى البعض تلك الأخبار بسكينة وكأنه شيئا قدري، كما قالته العرافة".



فيما أكدت الدكتورة وفاء عبدالسلام، أن الملائكة نفسها لا تعرف الغيب، مستدلة على ذلك في رحلة الإسراء والمعراج كان رسول الله يسافر من سماء إلى سماء أعلى منها فكان حينما يطرق كانت الملائكة المقربة من الله عز وجل تسأل من الطارق، في دليل قوى على عدم علمها بالغيب.



