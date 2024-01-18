بعد انفصال ياسمين والعوضى.. خبير أبراج يفجر مفاجأة عن الزعيم والكينج (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لخبيرة علم الأبراج والفلك اللبنانية، ليلى عبداللطيف، قد تنبأت فيه بانفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، ما أصاب الجمهور بذهول وطرحت العديد من التساؤلات حول توقعات الأبراج وهل هي حقيقة أم مجرد أكاذيب؟.. في هذا الصدد خبير علم الأبراج، أحمد شاهين يجيب.

انفصال ياسمين والعوضي

قال خبير الأبراج، أحمد شاهين، إنه لاستمرار أي علاقة بين طرفين لابد من حدوث توافق بين برجهما، مشيرًا إلى أن انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن زوجها أحمد العوضي كان متوقعًا؛ لعدم توافق أبراج كلًا منهما فالعوضي مواليد برج القوس يغلب عليه طابع المرح وحب الاكتشاف والتجربة على عكس ياسمين المنتمية لبرج الجدي الذي يميل للتحكم والانضباط.

الكينج والزعيم

توقعات "شاهين"، لعام 2024 بعضها مفرح فيما كان الآخر محزن فالمفرح على صعيد الفن، يتنبأ بزواج الفنان جورج وسوف للمرة الثالثة بعد العام المنقضي الذي شهد وفاة ابنه وديع، وشملت تنبؤاته بعضًا من المصائب الكبيرة كوفاة الزعيم عادل إمام والكينج محمد منير وأيضًا الفنانة إلهام شاهين.

ويرى الروحاني، أن الحمل والدلو والعذراء والجوزاء هم الأكثر حظًا بينما يغلب على باقي الأبراج الهموم والمشاكل والمخاوف والمتاعب.

وتميل تنبؤات خبير علم الأبراج، إلى أن تكون هناك أنواع عامة من الأحداث، مثل كثرة الكوارث الطبيعية والأحداث المرتبطة بالصراعات.

ياسمين عبدالعزيز

وكانت قد كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز حقيقة ما تردد من أنباء حول خيانة النجم أحمد العوضي لها، ما تسبب في انفصالهما، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت ياسمين: "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخني خلال 5 سنين جواز وانفصالنا شىء قدري مش بإيدينا".

وكانت قد أعلنت أمس ياسمين عبدالعزيز عن خبر انفصالها من النجم أحمد العوضي عبر «فيسبوك»، ليرد عليها الأخير بتأكيد خبر الطلاق.



وقالت ياسمين عبر ستوري «إنستجرام»، أمس، في آخر كلمات نشرتها قبل الطلاق يوم عيد ميلادها: «أكبر درس تعلمته في حياتي إن المسرف بالطيبة والحب دائمًا خسران».