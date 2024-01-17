الأربعاء 17 يناير 2024
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توك شو

ناقد فنى يكشف مفاجأة عن انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى: تم منذ أشهر

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

كشف الناقد الفني أحمد السماحي، عن كواليس انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن زوجها أحمد العوضي، مؤكدًا أنها لم تشارك في العرض الخاص لفيلمه الأخير "الإسكندراني".

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، انفصلت عن أحمد العوضي، منذ 3 أشهر وإعلان انفصالهما لم يكن مفاجأة.

وأشار إلى أنهما اتفقا على إعلان خبر انفصالهما في وقت معين وهو أمس عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

الزيجة من بدايتها بها شد وجذب

وتابع، أن الزيجة من بدايتها كان بها شد وجذب بينهما لاختلاف العادات والطباع بينهما والتي تصل لخلافات عادية في أي منزل، مشيرًا إلى أن ظروف مرض ياسمين عبدالعزيز، أجلت انفصالهما لأنه وقف إلى جانبها وقفة راقية، لأن ياسمين تستحق كل خير.

وأوضح أن النجمة عندما تتزوج نجمًا أقل منها في النجومية تحدث خلافات دائمة، وهذا على مدار تاريخ الوسط الفني.

الناقد الفني انفصال ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي إعلان خبر انفصالهما النجومية الوسط الفني

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