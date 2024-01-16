عاجل| 3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

تصدر اسم الثنائي الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة “جوجل”، بعدما أعلنا انفصالهما بعد زواج دام 4 سنوات عبر صفحاتهما الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، وذلك بالتزامن مع احتفال ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها الـ 44، الذي يحل اليوم الموافق 16 من شهر يناير الجاري، الأمر الذي أثار دهشة الجمهور وجعلهم يتشككون في حقيقة الأمر.

مفاجأة في انفصال الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز

وتوقع الجمهور من خلال التفاعل على السوشيال ميديا مع خبر انفصال الثنائي أن يكون خدعة بسبب نبوءة خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف، التي توقعت مع بداية عام 2024، انفصالهما في فيديو شهير لها خلال استضافتها في أحد البرامج الفنية.

واستند الجمهور إلى رأيه بسبب احتفاظ كل من ياسمين والعوضي بصورهما الخاصة التي جمعت بينهما عبر صفحاتهما الشخصية، كما أن الثنائي لازالا محتفظان في خانة العلاقة عبر صفحاتهما الشخصية بأنهم متزوج، الأمر الذي يؤكد خدعتهما للجمهور وأن الانفصال لم يحدث.

احتفال العوضي بعيد ميلاد ياسيمن عبدالعزيز

وقبل إعلان انفصالهما بساعات، وجه "العوضي" رسالة رومانسية إلى ياسمين عبدالعزيز من خلال نشر صورة لهما عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، معلقًا عليها: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي.. العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح".

واحتفلت ياسمين عبد العزيز، الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ44 بنشر صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تحتفل فيها بعيد ميلادها، ليرد عليها الفنان أحمد العوضي بصورة جمعت بينهما نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا: “كل سنة وانتي طيبة يا جبيبتي وسنين كتير في نجاح”.