الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل انفصالهما.. أعمال فنية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

ياسمين والعوضي
ياسمين والعوضي

أعلن الثنائي الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبد العزيز انفصالهما، عبر صفحاتهما الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الأمر الذي أصاب الجمهور والوسط الفني بصدمة كبيرة بعد قصة الحب التي جمعت بينهما وتوجت بالزواج الذي استمر 4 سنوات.

طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي 

وتصدر اسم الثنائي محركات البحث الأكثر شهرة “جوجل” عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، منذ إعلانهما الطلاق الرسمي بعد زواج دام لـ 4 سنوات، والظهور المميز دائمًا للثنائي عبر السوشيال ميديا.

ومنذ زواج الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الذي تم عام 2020، بعد علاقة الحب التي ربطت بينهمت، تعاونا سويًا في أكثر من عمل فني، وهو ما يرصده “الدستور" في سياق السطور التالية.

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اللي مالوش كبير

كان التعاون الأول الذي جمع بين الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، عام 2022، من خلال مسلسل “اللي مالوش كبير”، وخاض الثنائي به السباق الرمضاني 2022، ولاقي المسلسل نجاح كبير وذلك من خلال شخصية “غزل"، وشخصية الخديوي.

ضرب نار

في رمضان الماضي 2023، تعاون الثنائي من جديد العوضي وياسمين في مسلسل جديد حمل اسم “ضرب نار”، والذي لعب فيه العوضي شخصية جابر الكومندا، وجسدت فيه ياسمين شخصية الفتاة الشعبية التي تعمل في المصنع ومن أبناء شبرا، واسمها غزل، ليحققا نجاح كبير به فنيًا ويحب الجمهور طلتهما سويًا على الشاشة.

وفي نهاية عام 2023، أعلن العوضي وياسمين انفصالهما فنيًا، ليخوض الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني 2024 بمسلسل بطولته يحمل اسم “حق عرب”، وتعلن ياسمين عبد العزيز عدم خوضها السباق الرمضاني هذا العام بأي عمل فني، وتعمل على تحضيرات لفيلم جديد تعود من خلاله إلى السينما من جديد.

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