بعد الطلاق رسميًا.. كيف بدأت علاقة ياسمين عبد العزيز والعوضي؟

على الرغم من النجاح الظاهري للعلاقة التي جمعت بين الثنائي الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي سواء في علاقتهما الشخصية أو من خلال تواجدهما سويًا في عمل فني يربط بينهما، حتي أن البعض طالب بظهورهما سويًا من حين لآخر، وفي عيد ميلاد ياسمين الـ 44، أعلنت انفصالهما وطلاقهما وهو الأمر الذي أصاب الجمهور بالصدمة.

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

بدأت العلاقة بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تحديدًا في 2019، وذلك من خلال لقاءهما في مسلسل "لآخر نفس" حيث كان يتمني "العوضي" رؤيتها ولو مدة ثوان معدوات، حتى أنهما تقابلا في كواليس التصوير ويكمل حديثه: في أحد بروفات الملابس، وأول ما شافتني من ضهري، جت ومسكت دراعي جامد، بصيت لها، وماكنتش أعرف أنها موجودة أصلًا، قالت لي كلمة معينة وأنا رديت عليها بكلمة كمان، فبصيت لي كأنها عاوزة تقولي أنت هتهزر ولا إيه".

وتوالت المقابلات وذلك من خلال خطة محبوكة من العوضي بأنه جعلها تجلس بجانبه في كل مرة يتقابلا فيها، حتى أنه في مرة قرر الحديث معها، قائلًا: "عملت خطة بعدها، إنها تقعد جنبي في الكواليس، ومتقعدش جنب المخرج خالص، وقعدت جنبي، وقلت لها أنا مش معايا نسخة السيناريو، هاتي اللي معاكي أذاكر منها، وبعدها قعدنا نتكلم، وضحكت.. وطالما ضحكت يبقى قلبها مال".

أنجح ثنائي في الوسط الفني

وقررا الثنائي العوضي وياسمين الزواج في سر بدايًة حتي أن فشلت علاقتهما ينفصلا دون أن يشعر بهما أحد، وبالفعل حدث هذا، إلا أن ما فعله شقيقها معها عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جعل العوضي ينفعل حبًا لياسمين ويخبر الجميع بزواجهما، لتبدًا من هنا أمام الجمهور أنجح قصة في الوسط الفني، عاطفيًا وفنيًا.

وتوالت الأعمال الفنية التي ربطت بين ياسمين والعوضي حيث ظهرا فنيًا لأول مرة بعد زواجهما من خلال مسلسل “اللي مالوش كبير”، حيث جسد شخصية “الخديوي” وهي جسدت شخصية “غزل”، ليحقق المسلسل نجاح كبير في الشارع المصري، ليطالب الجمهور بعمل آخر وبالفعل يجتمع الثنائي من جديد في مسلسل “ضرب نار”، حيث لعبت هي شخصية “مهرة"، وجسد هو شخصية “جابر الكومندا”.

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