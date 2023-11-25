السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المحبة من الله".. روّاد السوشيال يعلّقون على فيديو العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين والعوضي
ياسمين والعوضي

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وظهرت في الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة رفقة زوجها الفنان أحمد العوضي من داخل سيارتها أثناء احتفال الجماهير بهم.

وتصدر الفيديو الذي شاركته الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة عبر "جوجل"، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعدما علّقت عليه قائلًة: " حبايبنا امبارح كانو هيروحو معانا في العربية"، وأظهر الفيديو ياسمين عبد العزيز وهي تضحك وتداعب الجمهور قائلة "عايز صورة"، بينما زوجها يحاول جاهدًا الخروج من المأزق.

وتفاعل مع الفيديو الذي ظهر فيه الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت آمال صلاح، من جمهورهما قائلًة: "مين يشوفك وما يحبك 😍 المحبة من الله 🔥🔥❤️"، وعلّق محمد معوض، من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: " ماشاء الله ربنا يحبب فيكم خلقه أجمل ثنائي ياسمين والعوضي كلنا بنحبكم  احلا على على الاحلا❤".

ودعا حساب حمل اسم فاطمة صفوت، من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي للثنائي قائلًة: " ربنا يزيدكم من حبه ❤️"، وكتبت آيسل زناتي، من مستخدمي موقع تبادل الصور "انستجرام"، وجمهور ياسمين والعوضي قائلًة: " ربنا يسعدكم احلي ثنائي😍😍".

يشار إلى أن آخر أعمال الثنائي مشاركتهما في مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2023، وحقق نجاحا كبيرا في حجم المشاهدات.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدى وآخرين.

أحداث مسلسل ضرب نار

دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي حول جابر الذي جسده الفنان أحمد العوضي ويعيش في الصعيد، ولكن يسافر إلى القاهرة وتحديدًا إلى منطقة شبرا سبب الثأر، وهناك يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

الفنانه ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبدالعزيز ياسمين عبدالعزيز الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز جمهور ياسمين والعوضي

مواد متعلقة

أمانى التونسى عن "بقينا اتنين": من المسلسلات الغالية جدًا على قلبى

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية غادة عبد الرازق في "صيد العقارب"

حسن شاكوش يطرح أحدث أغانيته "صحاب ملاعين".. ويعلق: "أتمنى تعجبكم"

تجديد دماء| «المتحدة بتصنع جيل جديد».. شباب الفنانين فى مسلسلات الشتاء يتحدثون

كيف تخطت الفنانة هنا الزاهد أزمة انفصالها عن أحمد فهمي؟

شريف رمزى ناعيًا شقيقه: "مع السلامة يا أطهر وأجمل خلق الله"

ناعية شقيق زوجها شريف رمزى.. ريهام أيمن: "أطيب وأنقى قلب عرفته"

علي الحجار ضيف "سولد أوت" على شاشة cbc.. غدًا

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بعدم الالتزام ببنود صفقة إطلاق سراح الأسرى

رضوى جودة عن ورق التوت: يناقش قضايا مهمة فى المجتمع

ضبط كميات كبيرة من مخدر الشابو بحوزة تشكيل عصابي بسوهاج

"التعاون الدولى" تناقش مشروع إنشاء منصة للترويج للسياحة الريفية فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها