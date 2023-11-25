"المحبة من الله".. روّاد السوشيال يعلّقون على فيديو العوضي وياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وظهرت في الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة رفقة زوجها الفنان أحمد العوضي من داخل سيارتها أثناء احتفال الجماهير بهم.

وتصدر الفيديو الذي شاركته الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة عبر "جوجل"، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعدما علّقت عليه قائلًة: " حبايبنا امبارح كانو هيروحو معانا في العربية"، وأظهر الفيديو ياسمين عبد العزيز وهي تضحك وتداعب الجمهور قائلة "عايز صورة"، بينما زوجها يحاول جاهدًا الخروج من المأزق.

وتفاعل مع الفيديو الذي ظهر فيه الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت آمال صلاح، من جمهورهما قائلًة: "مين يشوفك وما يحبك 😍 المحبة من الله 🔥🔥❤️"، وعلّق محمد معوض، من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: " ماشاء الله ربنا يحبب فيكم خلقه أجمل ثنائي ياسمين والعوضي كلنا بنحبكم احلا على على الاحلا❤".

ودعا حساب حمل اسم فاطمة صفوت، من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي للثنائي قائلًة: " ربنا يزيدكم من حبه ❤️"، وكتبت آيسل زناتي، من مستخدمي موقع تبادل الصور "انستجرام"، وجمهور ياسمين والعوضي قائلًة: " ربنا يسعدكم احلي ثنائي😍😍".

يشار إلى أن آخر أعمال الثنائي مشاركتهما في مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2023، وحقق نجاحا كبيرا في حجم المشاهدات.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدى وآخرين.

أحداث مسلسل ضرب نار

دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي حول جابر الذي جسده الفنان أحمد العوضي ويعيش في الصعيد، ولكن يسافر إلى القاهرة وتحديدًا إلى منطقة شبرا سبب الثأر، وهناك يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.