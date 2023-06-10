مواعيد العرض الثاني لمسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبدالعزيز على قناة CBC

حقق مسلسل “ضرب نار” الذي تخوض بطولته النجمة ياسمين عبدالعزيز نجاح كبير اثناء عرضه بموسم رمضان الماضي، وحرصت قناة cbc على عرض المسلسل الاثني عبر شاشتها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

وأعلنت شبكة قنوات cbc عن مواعيد عرض العمل المقرر اذاعته يوميا وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، والاعادة الثالثة صباحا، و 12 ظهرا، بينما يعرض على قناة cbc دراما 11 مساء، والساعة 10 صباحا، و4 عصرا، كما يعرض على منصة واتش إت الإلكترونية.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

أحداث مسلسل ضرب نار

دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي حول جابر الذي جسده الفنان أحمد العوضي ويعيش في الصعيد، ولكن يسافر إلى القاهرة وتحديدا إلى منطقة شبرا سبب الثأر، وهناك يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

و من بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT، وكان موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON في 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.