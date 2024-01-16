تصدر الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة “جوجل”، بعدما أعلن الثنائي الانفصال فجأة دون سابق إنذار، على الرغم من احتفالهما بعيد ميلاد ياسمين الـ 44، وتواجدهما سويًا في صور جديدة جمعت بينهما.

ماذا قال الفنان أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز؟

وعلق الفنان أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز من خلال منشور كتبه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا: “سيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".

وكانت ياسمين عبد العزيز كتبت قبل ساعات من إعلانهما الانفصال قائلة: "أكبر درس اتعلمته في حياتي إنه بالطيبة والحب دائمًا خسران".