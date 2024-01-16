الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ماذا قال الفنان أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز؟

ياسمين والعوضي
ياسمين والعوضي

تصدر الفنان  أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة “جوجل”، بعدما أعلن الثنائي الانفصال فجأة دون سابق إنذار، على الرغم من احتفالهما بعيد ميلاد ياسمين الـ 44، وتواجدهما سويًا في صور جديدة جمعت بينهما.

ماذا قال الفنان أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز؟

وعلق الفنان أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز من خلال منشور كتبه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا: “سيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".

وكانت ياسمين عبد العزيز كتبت قبل ساعات من إعلانهما الانفصال قائلة: "أكبر درس اتعلمته في حياتي إنه بالطيبة والحب دائمًا خسران". 

"جد ولا مقلب".. حقيقة طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

 

الفنانه ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزي ماذا قال الفنان أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

مواد متعلقة

"جد ولا مقلب".. حقيقة طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

بعد نبوءة عرافة بانفصال العوضي وياسمين عبدالعزيز.. ما هو علم التنجيم؟

قبل انفصالهما.. أعمال فنية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

ماذا قال الفنان أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز؟

"جد ولا مقلب".. حقيقة طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)