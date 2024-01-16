الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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طارق الشناوى يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى

طارق الشناوي
طارق الشناوي

علق الناقد الفني طارق الشناوي على انفصال الثنائي ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، مؤكدًا أن لقب "وحش الكون" الذي أطلقه “العوضي” على طليقته، أصبح لصيقًا بها.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن النجوم فرضوا تفاصيل حياتهم على الناس، مؤكدًا أنهم رفعوا بذلك حاجب الخصوصية عن أنفسهم.

وتابع: "الأغلب أن ياسمين عبدالعزيز هي من طلبت الطلاق، وحاول "العوضي"، مصالحتها لتتراجع بدليل أنها هي من أعلنت الطلاق وتبعها “العوضي”.

المستفيد أكثر من علاقتهما القصيرة

وعن المستفيد من تلك العلاقة القصيرة بينهما، أكد: “العوضي” اشترك في عملين من بطولة ياسمين، والأخيرة أعطته أكثر مما أعطت فاتن حمامة لعمر الشريف.  

طارق الشناوي ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي انفصال إعلان الطلاق فاتن حمامة

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