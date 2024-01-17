بعد طلاق ياسمين وأحمد العوضى.. توقعات خطيرة جديدة لـ"ليلى عبداللطيف"

أحدثت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، حالة من التساؤلات حول إمكانية صدق توقعاتها، وذلك في الساعات الأخيرة، بعدما أعلن الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، عن انفصالهما، وهي التي توقعت ذلك في بداية العام الجاري.

وبحث رواد "السوشيال ميديا"، عن الحلقة التي أعلنت فيها توقعها بالانفصال، الأمر الذي جعل خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف حديث الساعة.

ومن خلال السطور التالية نرصد ماذا قالت ليلى عبداللطيف خبيرة الأبراج عن الحرب في غزة، بعدما تخطت الـ100 يوم، في ظل ارتفاع عدد الشهداء والمصابين، وخرس العالم والمنظمات الأممية، خاصة أنها أكدت أن الحروب التي يشهدها العالم، قد تمتد لسنوات طويلة وليست شهورا.

وقالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، خلال ظهورها ضيفة مع الإعلامي نيشان في حلقة تمت إذاعتها في مطلع العام الجاري، إننا خلال الأيام المقبلة، خلال عام 2024، سنشهد أكبر عملية عسكرية في تاريخ الأراضي الفلسطينية المحتلة، يقوم بها الفصائل الفلسطينية، من غزة إلى الضفة تكون قوتها أكبر من التي شهدناها في عملية طوفان الأقصى، يقف بسببها الكيان الإسرائيلي في حالة من الذهول والإرباك.

تعزيزات عسكرية على طول حدود فلسطين

وأضافت: "أما حجم العملية العسكرية الصادمة، فهي عبارة عن تعزيزات عسكرية سنراها على طول الحدود مع فلسطين استعدادا لكل التطورات القادمة التي تدخل بشكل مفاجئ على سيناريو الحرب في المنطقة أو لصناعة الحل المحتمل لإنهاء الحرب".

كما توقعت ليلى عبداللطيف، أن تجهز قوات عربية وغير عربية، للتوجه إلى سواحل فلسطين المحتلة، مع انتشار زوارق حربية على ساحل غزة، وصولا إلى ميناء حيفا، للتمركز في المياه الإقليمية الأردنية والعراقية والسورية، وعلى مسافة غير بعيدة من الساحل اللبناني وإيران وروسيا في قلب ذلك الحدث.

وأكدت أنه لن تتحقق أهداف إسرائيل حتى نهاية 2024، من تحرير الأسرى والرهائن والقضاء على حركة حماس، فيما ستحمل قضية تحرير الأسرى، مفاجآت لن يتوقعها أحد، وشروط حركة حماس سوف تفرض نفسها على الأرض، خاصة بعد انسحاب مفاجئ لبعض الضباط والجنود الإسرائيليين من أرض المعركة في غزة وكل الأحداث في غزة ستكون تحت عنوان "عودة وانتصار فلسطين".

وأوضحت أن إسرائيل ستكون أمام أكبر انقلاب شعبي، وأكبر فشل عسكري أمام 3 حروب من بينها حرب غزة، ما يجعلها في ورطة اقتصادية كبيرة، وغير مسبوقة في تاريخ الكيان الإسرائيلي.

انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

الجدير بالذكر، أنه ومع بداية عام 2024، توقعت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، انفصال الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وذلك أثناء قراءتها الحالة العاطفية للأبراج الخاصة بهما، الأمر الذي أصاب ياسمين بالغضب وجعل الثنائي يعلق "كذب المنجمون ولو صدقوا"، وردت ياسمين: "بلاش إنتي يا ليلى".

وأعلنت ياسمين عبدالعزيز عن انفصالها عن الفنان أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ 44، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "تم الطلاق الرسمي بين وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".

واحتفلت ياسمين، أمس الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ44 بنشر صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تحتفل فيها بعيد ميلادها.

وتستعد ياسمين عبدالعزيز، للعودة إلى عالم السينما، خاصة أنها تجهز لمشروع سينمائي ضخم، من المقرر أن تعلن عنه خلال الفترة القليلة المقبلة، ليسجل عودتها إلى المنافسة على شباك التذاكر، بعد غياب دام ستة أعوام منذ آخر أعمالها السينمائية "الأبلة طم طم" الذى تم عرضه عام 2018، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد محمود، أيمن وتار، مصطفى أبوسريع، محمود غريب، وكان من تأليف أيمن وتار، وإخراج على إدريس.