الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قرعة الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي تخلو من الصدامات المبكرة.. تعرف على منافس ليفربول

كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي

أجريت اليوم الأحد قرعة الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث أسفرت عن وقوع فريق ميدستون يونايتد، الناشط بدوري الدرجة السادسة، في مواجهة كونتري سيتي أو شيفيلد وينزداي اللذين ينشطان في الدرجة الأولي (تشامبيونشب).

وفجر ميدستون أحد أكبر المفاجآت في تاريخ المسابقة العريقة، بعدما تغلب 2 / 1 على فريق إيبسويتش تاون، الذي سبق له الفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي، أمس السبت.

ومن المقرر أن يحل ميدستون ضيفا من جديد على ناد آخر ينشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي في الدور المقبل، حيث يواجه الفائز من مباراة كوفنتري سيتي وشيفيلد وينزداي.

وكان كوفنتري تعادل 1 / 1 مع مضيفه شيفيلد، أول أمس الجمعة، ليضطر الفريقان للعب مباراة الإعادة على ملعب كوفنتري، لتحديد المتأهل منهما لدور الـ16.

وأسفرت القرعة عن وقوع مانشستر سيتي (حامل اللقب) في مواجهة مضيفه لوتون تاون، فيما يلعب نيوكاسل خارج ملعبه مع الفائز من مواجهة بلاكبيرن روفرز وريكسهام.

ويلتقي تشيلسي أو أستون فيلا في ملعب أي منهما مع ليدز أو بليموث، بينما يخرج برايتون لملاقاة وولفرهامبتون، ويستضيف بورنموث فريق ليستر سيتي، المتصدر الحالي لترتيب دوري الدرجة الأولى.

ويلتقي ليفربول، الذي صعد لدور الـ16 إثر فوزه الكبير 5 / 2 على ضيفه نورويتش سيتي اليوم في الدور الرابع، مع الفائز من مواجهة واتفورد وساوثهامبتون، اللذين بات يتعين عليهما خوض لقاء الإعادة، عقب تعادلهما 1 / 1 على ملعب واتفورد، اليوم.

ويلعب الفائز في مباراة الإعادة بين بريستول سيتي ونوتنجهام فورست مع الفائز من نيوبورت أو مانشستر يونايتد، اللذين سيلعبان في وقت لاحق اليوم بالدور الرابع.

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