الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يهزم نورويتش سيتي ويتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد

ليفربول
ليفربول

تأهل فريق ليفربول إلى ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بانتصاره على نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ستاد أنفيلد رود، ضمن منافسات دور الـ 32.

وتُعد تلك المباراة الأولى لـ ليفربول، بعد إعلان الألماني يورجن كلوب، رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم.

فريق ليفربول سيطر على المباراة منذ البداية وسدد لاعب داروين نونيز وكيرتس جونز الكرة في العارضة في الدقيقة 10، لكن زميله كيرتس جونز سجل هدف التقدم في الدقيقة 16، قبل أن يدرك نورويتش سيتي التعادل في الدقيقة 22 بهدف عن طريق بين جيبسون.

وسجل نونيز ثاني أهداف ليفربول ليفربول في الدقيقة 28 بعد تلقيه تمريرة من برادلي، ليروض الكرة ويسكنها الشباك.

وسجل البرتغالي ديوجو جوتا ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة  53 بعد تلقيه تمريرة طولية رائعة، ليسدد الكرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

وعزز الهولندي فيرجيل فان دايك من تقدم "الريدز" بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 63 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها دومنيك سوبوسلاي من الجهة اليمنى.

وقلص بورخا ساينز الفارق للضيوف بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأكد الهولندي ريان جرافنبيرش انتصار ليفربول بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 95، لتحجز كتيبة المدرب يورجن كلوب بطاقة العبور للدور المقبل.

بذلك ضرب ليفربول موعدًا في الدور المقبل مع الفائز من مباراة فريقي ساوثهامبتون وواتفورد، في الاسبوع الذي يبدأ في 26 فبراير المقبل، بعد نهائي كأس الكاراباو ضد تشيلسي.

ليفربول كاس الاتحاد الانجليزي نورويتش سيتي أنفيلد كلوب

مواد متعلقة

آل خليفة: لن نتوقف حتى تكون آسيا رقمًا صعبًا فى الخارطة الكروية عالميًا

يورجن كلوب يعلن رحيله عن تدريب ليفربول الإنجليزى

عاجل.. وفاة العامرى فاروق نائب رئيس نادى الأهلى بعد صراع مع المرض

رسميًا.. كالفن فيليبس ينضم إلى وست هام معارًا من مانشستر سيتى

"كفاية حرام".. أحمد شوبير يوجه رسالة لمنتقدى محمد صلاح

يانيك سينر يُقصي نوفاك دجوكوفيتش ويتأهل لنهائي أستراليا المفتوحة للتنس

منتخب ناميبيا يتأهل لثمن نهائى أمم إفريقيا بالتعادل مع مالى

مجموعة تونس.. شوط أول سلبي بين مالي وناميبيا في كأس أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

عاجل.. الفرصة الأخيرة.. مد العمل بقانون "سيارات المصريين بالخارج" لـ3 أشهر

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 24 فى هجوم على حدود الأردن وسوريا

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة