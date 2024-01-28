ليفربول يهزم نورويتش سيتي ويتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد

تأهل فريق ليفربول إلى ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بانتصاره على نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ستاد أنفيلد رود، ضمن منافسات دور الـ 32.

وتُعد تلك المباراة الأولى لـ ليفربول، بعد إعلان الألماني يورجن كلوب، رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم.

فريق ليفربول سيطر على المباراة منذ البداية وسدد لاعب داروين نونيز وكيرتس جونز الكرة في العارضة في الدقيقة 10، لكن زميله كيرتس جونز سجل هدف التقدم في الدقيقة 16، قبل أن يدرك نورويتش سيتي التعادل في الدقيقة 22 بهدف عن طريق بين جيبسون.

وسجل نونيز ثاني أهداف ليفربول ليفربول في الدقيقة 28 بعد تلقيه تمريرة من برادلي، ليروض الكرة ويسكنها الشباك.

وسجل البرتغالي ديوجو جوتا ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 53 بعد تلقيه تمريرة طولية رائعة، ليسدد الكرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

وعزز الهولندي فيرجيل فان دايك من تقدم "الريدز" بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 63 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها دومنيك سوبوسلاي من الجهة اليمنى.

وقلص بورخا ساينز الفارق للضيوف بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأكد الهولندي ريان جرافنبيرش انتصار ليفربول بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 95، لتحجز كتيبة المدرب يورجن كلوب بطاقة العبور للدور المقبل.

بذلك ضرب ليفربول موعدًا في الدور المقبل مع الفائز من مباراة فريقي ساوثهامبتون وواتفورد، في الاسبوع الذي يبدأ في 26 فبراير المقبل، بعد نهائي كأس الكاراباو ضد تشيلسي.