الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نونيز وجوتا يقودان هجوم ليفربول أمام نورويتش سيتى فى كأس الاتحاد

ليفربول
ليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة نورويتش سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي في كأس الاتحاد

ويستضيف فريق ليفربول نظيره نورويتش سيتي على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة نورويتش سيتي بكأس الاتحاد

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة نورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي - إبراهيما كوناتي - كوانساه - جو جوميز.

خط وسط الملعب: ماكونيل – ريان جرافينبيرخ - كيرتس جونز.

في خط الهجوم: كودي جاكبو - ديوجو جوتا - داروين نونيز.

يذكر أن يورجن كلوب قد أعلن في وقت سابق، رحيله عن منصبه كمدير فني لفريق ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024، ليُنهي مسيرة دامت 9 سنوات.

وتولى يورجن كلوب مسئولية تدريب فريق ليفربول في عام 2015، وكان مقررًا أن يرتبط بعقد مع الفريق حتى نهاية موسم 2025-2026.

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مشوار ليفربول ونورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وكان فريق ليفربول قد تأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلّب على أرسنال بهدفين نظيفين، لذلك يسعى الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم.

بينما صعد فريق نورويتش سيتي إلى الجولة الرابعة من المسابقة، عقب الفوز على بريستول روفرز بنتيجة 3-1، لذلك يأمل فريق الكناري لتحقيق المفاجأة ومحاولة إقصاء ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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